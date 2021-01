Quel est l'apport de la maçonnerie dans la société ?

La maçonnerie est un travail qui regroupe à la fois la construction et même la démolition. Construis est un projet de rêve de toute personne. Etant donné que nous sommes tous des êtres humains doter de grande faculté nous avons besoin d'un logement pour y vivre et habiter. Et pour ce faire il faut certainement des matériaux pour le faire et de surcroît un maçon. C’est donc ce que nous allons découvrir.

c'est qui un maçon ?

Lorsque nous édifions des constructions on a des ensembles de briques, de pierres voire de bloc de béton. Pour certainement en savoir plus veuillez donc cliquer sur ce lien . La personne qui se tâche de le faire s'appelle un maçon. Tous les bâtiments que nous voyons que ce soit des hôpitaux, les maisons, les écoles, des centre commerciaux et les immeubles de plusieurs étages sachons que ce sont généralement ou quasiment le résultat de la maçonnerie. Ajoutons que de nos jours toute la population mondiale bat des records en termes de densité. Plusieurs personnes ont besoin de logement pour vivre et d'infrastructures correspondant à leurs styles de vie. C’est pour dire donc que la demande de maçon est plus fort que jamais.

Les étapes à suivre pour une maison

Tout ne commence pas le terrassement qui consiste à niveler le terrain pour que la maison soit reposée sur une base solide. Après s'en suit l'excavation qui consiste à creuser l'endroit de la futur maison et l'espace consacré aux fils électriques et aux tuyaux d'eau. L’excavation se faire avec l'aide d'un géomètre. La fondation s'en suit et prend donc place par l'œuvre du maçon qui consiste à couler des bétons.il faut ainsi donc continuer avec l'élévation des murs après dalage . Préparer la toiture dans la construction de la maison. Le carrelage, la peinture et l'aménagement sont entre autres les travaux de finition.