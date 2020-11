Que trouve-t-on sur le Darknet ?

Le darknet est une branche d’internet à laquelle l’accès n’est pas possible grâce à un navigateur classique. Qu’est-ce qu’on y trouve ?

De la pornographie

Le darknet se compose de sites non indexés, permettant à ceux qui y accèdent de le faire dans l’anonymat. Au nombre des choses qu’on trouve sur le darknet, nous avons de la pornographie. Il ne s’agit cependant pas de sites classiques de pornographie. Ceux-ci ont la spécificité d’être faits de contenus dégradants. Dans leur grande majorité, ces sites diffusent des contenus impliquant des enfants. Il s’agit donc là de pédopornographie. Vous en saurez plus sur ce point sur Le site Do Not Link.

Du contenu illégal

Sur le darknet, on retrouve également des sites ayant rapport avec tout ce qui est illégal. Il n’est pas rare de tomber sur des sites qui ont pour but de faire la promotion de diverses drogues. D’autres sites proposent à ceux qui les visitent des moyens de s’en procurer et même d’en commercialiser de façon illégale. Certains sites du darknet fournissent aussi des procédés menant à la conception d’armes dangereuses telles que les bombes.

Des livres interdits

Certains livres sont, en vue de leur caractère dangereux interdits de vente. Le contenu de ce type de livre peut varier d’un sujet à un autre. Certains livres expliquent par exemple par quels moyens il est possible d’organiser son suicide et de le réussir. Notons également que le darknet donne la possibilité d’avoir accès à des pièces d’identité falsifiées. Il est en effet possible d’y commander de faux passeports afin de passer des frontières.

Des services dangereux

En plus des précédentes informations auxquelles donne accès le darknet, de nombreuses autres données sont facile d’accès grâce à ce canal. Le darknet donne également accès à des services d’une grande dangerosité. Il est en effet possible de commanditer un assassinat via le darknet lorsqu’on se rend sur le bon site. C’est un service dont le tarif peut différer en fonction du prestataire. Il est également possible de commanditer e passage à tabac d’un individu lambda.