Que faut-il utiliser pour détartrer la cuvette de WC?

La propreté des toilettes est un élément important de l'hygiène domestique. Mais dans les toilettes, un accessoire clé mérite un assez grand intérêt que son état à lui seul peut définir l'intérêt que vous portez à la propreté des toilettes: il s'agit évidemment du WC. Il nécessite un nettoyage régulier et de temps à autre un détartrage surtout si l'eau utilisée est riche en calcaire. Découvrez dans la suite les produits que vous pouvez utiliser pour débarasser la cuvette des traces verdâtres et jaunâtres qu'elle contient.

Le vinaigre blanc

C'est un produit naturel très efficace pour le détartrage. Retrouvez dans la suite l'explication du mode d'emploi de ce produit et de tous les autres proposés. En effet, la première étape consiste à retirer à l'aide d'un gobelet en plastique l'eau au fond de la cuvette. Versez ensuite un litre de vinaigre blanc dans le sanitaire et ne tirez pas la chasse. Le vinaigre doit agir toute la nuit et à votre réveil le lendemain, passez un bon coup de brosse. L'opération devra être renouvelée trimestriellement. Pour information, le vinaigre peut être aussi légèrement chauffé avant d'être versé dans la cuvette.

Le bicarbonate de soude

Il donne plus d'efficacité au vinaigre blanc lorsqu'il est mélangé à lui. Avec cette préparation, vous pourrez éliminer les traces les plus résistantes. La préparation consiste à ajouter deux cuillères à soupe de bicarbonate de soude au litre de vinaigre blanc. Vous procéderez ensuite exactement comme il est décrit précédemment.

Le cola

Le soda au cola est aussi une méthode qui a fait ses preuves. Sa propriété d'agent nettoyant écologique est née de sa légère acidité. Le mode d'emploi consiste à verser une cannette de la boisson sur le pourtour de la cuvette et patienter toute la nuit pour l'action du soda. Le lendemain, nettoyez avec une brosse après avoir tiré la chasse.