Qu'est ce que Happytal ?

Les périodes de maladie sont les pires dans la vie de tout être humain. Afin d'apporter un peu de joie dans le coeur des personnes malades, happytal met alors à leur disposition, un accompagnement humain et digital tout au long de leur période d'hospitalisation.

Pourquoi opter pour Happytal ?

S'il y avait une portion magique pour ne jamais tomber malade, tout être humain l'aurait bien entendu déjà vu. Mais malheureusement, la maladie fait partie de la vie. Elle est une réaction naturelle du corps contre une agression d'agents pathogènes.

Avoir un parent ou ami malade et hospitaliser est particulièrement stressant. Entre la tristesse et le manque de temps pour être souvent présent et le rassurer, les émotions sont partagées. C'est pour cela que happytal met à votre disposition des professionnels pour s'occuper de vos proches. Quels sont les services de happytal ?

Les services de Happytal

Happytal assure à tous les patients, une belle expérience dans le milieu hospitalier. Parmi les services proposés, vous retrouverez :

- La pré-admission : Désormais, pour préparer votre hospitalisation, pour prendre un rendez-vous afin de voir votre médecin, vous n'aurez plus besoin de vous déplacer. Happytal met à votre disposition son site internet et vous permet de faire toutes vos démarches en ligne.

- réservation de chambre individuelle : Afin de rester dans votre intimité et de jouir de votre totale liberté, vous pouvez faire une demande de chambre individuelle pour votre séjour à l'hôpital. Happytal s'occupe de constituer le dossier avec votre aide et le transmet.

- Des livraisons : pendant votre séjour, vous avez le droit de continuer à vivre normalement en adoptant vos habitudes de tous les jours. Avez vous besoin d'un produit ou service en particulier ? Happytal est là pour assouvir vos désirs.

- Retour à la maison: votre séjour à l'hôpital est bientôt terminé ? Bonne nouvelle n'est ce pas? Les professionnels de Happytal vous aident à préparer le retour à votre domicile.