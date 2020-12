Pourquoi vous faut-il investir dans les ETF ?

Savez-vous que vous avez la possibilité d’investir dans plusieurs sociétés au même moment ? Eh oui, c’est bien possible grâce à l’ETF qui ne cesse d’émerveiller par ses performances. Vous souhaitez préparer l’achat d’un appartement, investir pour votre retraite ou financer les études futures de vos enfants, avec un investissement rentable comme dans les ETF, vous y parviendrez à coup sûr. Découvrez ici les raisons qui poussent des milliers de personnes à investir dans les ETF.

Un ETF, c’est quoi ?

De son acronyme Exchange Traded Fund, l’ETF est un fonds d’investissement avec certaines particularités. Il est côté en bourse et peut être instantanément échangé sur le marché boursier pendant les horaires d’ouverture. Ils regroupent habituellement les plus grandes entreprises d’un pays ou d’un secteur d’activité. Mais ce qu’est réellement l’ETF, c’est une réplique fidèle d’indice boursier, un moyen simple et efficace pour toutes personnes désireuses d’investir en bourse. Prenons l’exemple, d’un ETF ayant pour indice de référence le DAX 30. Vous pouvez investir dans toutes les entreprises du DAX 30 immédiatement et simultanément. Sa performance sera de toute évidence équivalente à celle du DAX 30. De plus, il faut savoir que les ETF bénéficient d’une gestion passive puisqu’ils n’engendrent que très peu de frais. Lis ça si tu recherches une plateforme primée pour investir dans les ETF.

Les avantages d’investir dans les ETF

Investir dans les ETF vous offre de nombreux avantages.

Diversification

La diversification est une bonne pratique pour investir dans les marchés boursiers. Investir sur un ETF, c’est avoir la possibilité d’investir sur des centaines voire des milliers d’entreprises en une seule fois.

La transparence

Puisqu’un ETF est une réplique parfaite d’un indice boursier, vous avez facilement la capacité de connaitre avec précision les types d’actions qui y sont incluses.

La flexibilité

Les investisseurs peuvent utiliser les ETF pour constituer le noyau de leur portefeuille ou exprimer des opinions stratégiques. Autrement dit, vous pouvez miser sur l’ensemble d’un marché avec une liberté d’action totale.

La liquidité instantanée

Avec des fonds d’investissement traditionnels, vous devez attendre plusieurs jours avant de procéder à leur liquidation alors qu’avec les ETF, cette liquidation est instantanée. À n’importe quel moment vous pouvez vendre vos actions et récupérer les sous ou acheter d’autres actions.

Frais de gestion réduits

Les frais de gestion annuelle habituellement prélevée sur un compte d’investissement standard varient entre 1,5 % et 2,5 %. Avec les ETF, il ne vous sera prélevé qu’un taux de 0,3 % ou 0,10 % au plus, annuellement.

Garantie d’avoir la performance du marché

La performance annuelle des gestionnaires de fonds d’investissement n’est pas stable. Certains gestionnaires sont performants et d’autres le sont moins. Mais avec les ETF, vous avez la garantie d’avoir une gestion annuelle stable et performante de vos fonds.

Pourquoi investir dans les ETF ?

Investir dans les ETF c’est d’abord bénéficier de frais largement réduit comparativement aux frais de la gestion d’un fonds d’investissement traditionnel. En dehors de cela, vous pouvez échanger vos ETF tout au long de la journée et pouvez facilement spéculer comme investisseurs. Cela vous donne l’avantage de miser sur les mouvements à court terme pour un marché tout entier. En effet, cela vous rapporte moins de risques. Vous réduisez les implications fiscales puisque vous pouvez varier les taxes jusqu’à ce que vos actifs ETF soient vendus.

Quels sont les actifs que vous pouvez trader avec les ETF ?

Avec les ETF, vous pouvez trader plusieurs types d’actifs.

Les indices boursiers tels que le CAC 40, le DAX, le FTSE 100, le Nasdaq, le S&P 500, etc. ;

Les indices sectoriels comme la technologie, le pétrole, le gaz, l’industrie, consommation discrétionnaire, défensive, matériaux de base, télécommunication, santé, finance, etc. ;

Les matières premières ;

L’immobilier ;

Les obligations d’entreprises ou souverains.

Par ailleurs, il faut savoir que certains ETF ou trackers peuvent parier sur la baisse de l’actif en question.

Comment choisir vos ETF ?

Puisqu’avec les ETF, vous avez une grande diversité d’investissement, il serait judicieux d’en profiter. N’hésitez donc pas à aller vers les Indices plus larges. Par exemple, pour trader sur le marché américain, vous pouvez opter pour le SNPIS 100 et sur le marché européen sur le STOCK 600. Par ailleurs, il est vivement recommandé d’éviter les ETF matières premières et les ETF avec effet de levier pour une raison des plus simples. Elles sont assez volatiles et pas du tout stables.

Autre critère pour bien choisir vos ETF, c’est la qualité de reproduction de l’indice/il s’agit de l’une de ses compétences prédominantes. Ce qui pourrait vous aider à ce niveau à faire un choix rationnel, ce sont les unités de mesure. Le tracking différence (permet de suivre quotidiennement la différence de l’ETF par rapport à l’indice.) et le tracking record (permet de suivre sur le long terme la variation entre l’indice et l’ETF). Il vous faut aussi comparer les frais de gestion.

Comment investir dans les EFT en 2020 ?

Si vous désirez investir dans les ETF, plusieurs options s’offrent à vous. L’une d’elles consiste à passer par un expert autrement dit un courtier qui se chargera d’investir et de gérer vos ETF. Vous pouvez également passer par une banque avec ses spécificités.

En réalité, que ce soit un professionnel ou une banque, vous ne bénéficiez pas des mêmes offres d’investissement dans les ETF. Il faudra donc avoir des informations détaillées sur les frais de transaction proposés par le courtier ou la banque. L’autre point important pour investir dans les ETF est de choisir avec précaution les fonds indiciels dans lesquels vous devriez investir.

Pour investir dans un ETF, vous pouvez également prendre par les nombreuses institutions fiscales disponibles en France. Notamment le compte-titres, le PEA, et même l’assurance-vie. La dernière option semble la plus avantageuse puisqu’elle vous offre une meilleure fiscalité. D’ailleurs, l’assurance-vie possède une politique d’investissement très abordable. D’un autre côté, le PEA pourrait bien vous surprendre avec des avantages très intéressants.

Investir dans les ETF, c’est également investir grâce à des plateformes d’investissement primé. Avec de telles plateformes, vous pouvez aisément accéder à des milliers de fonds cotés en bourse (ETF) sur plus d’une multitude de places boursières dans le monde. Ils vous proposent des prix très compétitifs et vous offrent un service sur mesure.

Vers quelle plateforme se tourner pour investir dans les ETF ?

Il est évident qu’en matière d’argent l’affinité ne suffit pas, autrement dit, seules les preuves d’efficacité ne suffisent pas pour vous pousser à investir. Il vous faut également croire et avoir confiance en ces plateformes.

Privilégiez donc les plateformes faciles d’accès et qui mettent un accent particulier sur la relation client. Votre plateforme doit être disponible à tout moment pour apporter satisfaction à vos questions aussi bien d’ordre technique que relationnelle.

Une plateforme digitalisée serait le mieux pour vous à l’ère du numérique, vous pouvez donc suivre instantanément la gestion de votre investissement ETF et bénéficiez d’une assistance personnalisée. Par contre il peut arriver avec certaines plateformes de renom telles que saxo, que vous soyez convié pour des événements exclusifs. Ce qui vous donne l’opportunité de rencontrer et de familiariser avec les gestionnaires de vos fonds.

De plus il est important que votre plateforme d’investissement soit conforme aux normes puis aux réglementations en vigueur dans le domaine et qu’il possède un capital financier important. Vérifiez également que votre plateforme est primée. Autrement dit, il faut qu’elle soit une plateforme reconnue dans le secteur et qui détient de grandes récompenses pour ses prestations.

Pour conclure, les ETF ont tout pour plaire aux investisseurs. Avec des coûts très bas, ses portefeuilles flexibles, la possibilité d’investir dans plusieurs sociétés de renom, il est difficile de ne pas investir dans les ETF. L’option la plus simple étant de faire confiance à une plateforme primée, qui interagira à tout moment avec vous.