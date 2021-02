Pourquoi utliser un VPN ?

Les VPN ou réseaux privés virtuels sont un bon moyen d'accroître la confidentialité de votre connexion Internet. Ils gagnent en popularité depuis quelques années, peut-être en parallèle avec les tentatives de différentes entreprises de surveiller leurs utilisateurs. Cependant, l'utilisation d'un VPN présente de nombreux avantages qui sont encore inconnus. Voici quelques-unes des raisons d'utiliser un VPN que vous n'avez peut-être pas envisagées.

Empêcher votre fournisseur d'accès à Internet d'accéder à vos données

Avant toute chose, sachez que vous ne pourrez profiter des avantages mentionnés ci dessous que si vous savez bien utiliser les VPN. Ne paniquez pas si vous ne savez pas utiliser cet outil. Tout s´apprend, c´est pourquoi nous vous conseillons d´aller ici pour apprendre à l’utiliser.

Google, Facebook et d'autres entreprises vous surveillent. C'est le prix à payer pour leurs services gratuits : ils utilisent vos données de navigation pour attirer les annonceurs, qui sont ceux qui graissent les rouages de toute cette machine avec leur argent. Grace au VPN, vous pouvez rendre plus difficile le suivi de vos données par les fournisseurs d'accès à Internet.

Contourner la censure

L'un des avantages des VPN est que vous pouvez naviguer comme si vous étiez dans un autre pays. Cela peut être utilisé pour des pratiques allégoriques, telles que la surveillance de services de streaming qui ne sont pas disponibles dans votre propre pays, mais aussi pour faciliter la tâche de nombreux militants.

Dans certains pays, la liberté d'expression et d'opinion n'existe pas, et les crimes commis sur Internet sont sévèrement punis. C'est ce qui pousse les opposants à se réfugier dans des réseaux privés virtuels pour éviter d'être espionnés et arrêtés par le gouvernement.

Se connecter en toute sécurité aux réseaux WiFi publics

Les réseaux WiFi publics ne sont pas du tout proteges. Un pirate ayant suffisamment de connaissances peut accéder aux informations privées et personnelles de tous les appareils connectés au même réseau que lui. C'est pourquoi il est conseillé d'éviter ces réseaux chaque fois que cela est possible.

Prenez au moins quelques précautions, comme vous connecter anonymement avec un VPN. Il n'est pas infaillible, mais il rendra plus difficile l'accès à toutes les informations qui circulent vers ou depuis votre appareil. En somme, un VPN est un outils de navigation que vous devez savoir utiliser afin de vous protéger lorsque vous surfez sur le net.