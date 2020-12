Optez pour un séjour de villégiature sur l’Ile d’Oléron

Il est important de voyager afin de découvrir la nature et tout ce qu’elle contient à travers un paysage multiple. En période de vacance, il est préférable de se rendre sur une ile française pour passer de belles journées et surtout un bon séjour dans des villas de luxe. L’Ile d’Oléron est ce qu’il vous faut. N’hésitez pas à opter pour un séjour de villégiature sur cette ile. Lisez cet article pour en savoir un peu plus sur l’Ile d’Oléron.

Que savoir à propos de l’Ile d’Oléron

L’ile d’Oléron est la plus grande ile française métropolitaine. Avec une superficie de 174 km, elle est située dans le golfe de Gascogne en région Nouvelle-Aquitaine. Elle fait partir de l’ancienne province de l’Aunis et de la province de Saintonge. Depuis 1966, l’ile d’Oléron est reliée au continent par le troisième des plus longs ponts de France (pont de l’ile d’Oléron). Aujourd’hui, elle est connue sous le nom de Oléron la lumineuse en raison de son fort taux d’ensoleillement tout au long de la journée. Pour en savoir davantage, essayez ici.

Que peut-on faire pendant son séjour sur l’Ile d’Oléron ?

Sur cette ile, vous trouverez un terrain de jeu pour vous amuser et faire du sport (nautique, vélo…). Visitez le port de la Cotinière, un petit coin du paradis où il faut admirer les pêcheurs dénouer leurs filets très tôt le matin. Ce petit port de pêche est connu pour la qualité de ses produits. En dehors de la plage, jouissez de la bonne ambiance avec des animations nocturnes. A bord d’un hélicoptère, visitez le vu du ciel du Fort Boyard, l’emblème de la Charente-Maritime célèbre depuis des années. Vous pouvez partir en randonnée au bord de mer pour mieux observer le fort au plus près. Visitez aussi la Citadelle du Château-d’Oléron. Avec votre famille, partez à la découverte de cette citadelle qui aujourd’hui regroupe des salles d’exposition et des manifestations culturelles.