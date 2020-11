Mon ventre gonflé est-il systématiquement un signe de grossesse ?

Il a nous arrive parfois d’avoir le ventre constamment gonflé. Quand cela nous arrive, inquiète, nous nous demandons s’il ne s’agirait pas d’une grossesse. Une question qui est bien pertinente d’autant plus qu’on est une femme. Découvrez dans cet article, les causes réelles de ce symptôme.

Les causes de mon ventre gonflé

Il peut avoir plusieurs raisons à la base d'un ventre gonflé. Il va sans dire que cela peut ne rien à voir avec une grossesse. S'agissant de ces raisons, elles sont nombreuses et variées. Vous aurez ici les plus fréquentes et importantes.

Une mauvaise hygiène alimentaire

Un régime alimentaire qui n’est pas sain et équilibré peut être à la base d’un gonflement de ventre. Cela peut être donc dû à un dîner tard, une mauvaise mastication des aliments, une mauvaise consommation de fruits et légumes ou un amour excessif des charcuteries, biscuits et autres. Dans ce cas, il suffit donc de soigner votre hygiène alimentaire pour ne plus avoir un ventre gonflé.

Un gonflement des intestins

La cause de votre gonflement de ventre peut être aussi due au gonflement des intestins. Lequel gonflement est entraîné par une absorption de l’air par la bouche. L’air y entre au cours de la mastication. Vos intestins peuvent se gonfler aussi par manque d’activités physiques. Dans ce cas, évitez les chewing-gums, les produits laitiers, les aliments riches en glucides et les boissons gazéifiées comme le soda.

Une constipation

Il se peut que vous ayez un transit intestinal lent. Dans ce cas, un ballonnement de ventre est évident. On parle dans ce cas d’une constipation. Pour vous en débarrasser, il faut boire assez d’eau durant la journée. Veuillez aussi à consommer des aliments riches en fibres. Il s’agit des céréales et des légumes. Quelques minutes d’activités physiques seraient bénéfiques.