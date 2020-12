Mon Autocatiste, numéro 1 en France depuis 2008

Ils se sont engagés depuis 2008 à faciliter tout ce qui est organisation de vos transports en Bus, Minibus & Autocars, en France et partout en Europe. Eux, c'est Autocariste, numéro 1 de l'annuaire des autocaristes à votre service depuis 2008. Ils proposent de meilleurs prix et c'est également 0 % de commission. Incroyable à entendre, pourtant c'est la réalité.

Autocariste, la location avec chauffeur

Il vous arrive de vous retrouver dans certaines situations où il est inévitable de louer un autocar. Par exemple lors d'un mariage, un évènement associatif, une rencontre sportive, une soirée étudiante, une classe de neige, une activité touristique ou encore une sortie scolaire. Une chose est sûre, c'est qu'il y a plus de mille raisons de se retrouver un jour dans cette position. Pourtant, tout n'est pas si simple que ça en à l'ère. Pour en savoir plus sur les services de Mon Autocariste,visitez ici https://www.mon-autocariste.fr/.

Que dit la loi sur la location des autocars ?

En effet, louer un autocar est comme on peut l'observer dans plusieurs autres domaines, régit par des aspects législatifs. Et si vous souhaitez louer un autocar en toute légalité, il vous sera utile de connaître les modalités juridiques. Par exemple, quels sont vos droits ou devoirs lorsque vous sollicitez la prestation d'un autocariste. Et ça, Mon Autocariste aussi veille au grain. C'est d'ailleurs ce qui explique leur durabilité depuis toute cette période et de garder leur place en tête de liste.

Un autocariste a un temps de conduite limité

La première des choses à savoir avant de faire appel à un autocariste, c'est de savoir qu'il n'est pas libre de rouler aussi longtemps qu'il le veut. Ceci, pour des raisons de sécurité routière ou du conducteur. Ainsi, la législation impose des durées de conduite maximum et des pauses obligatoires à ceux-ci. Par exemple, un conducteur d'autocar ne peut rouler plus de 4h30 d'affilée dans la journée, ou de 4h d'affilée dans la nuit.