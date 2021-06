Mon Assurance : être informé pour mieux choisir

L’assurance est une opération par laquelle une personne (l’assureur) s’engage à réaliser une prestation, dans le cadre d’un contrat d’assurance, au profit d’un autre individu (l’assuré) lors de la survenance d’un risque et moyennant le paiement d’une cotisation ou d’une prime.

Les différents types d’assurance

On distingue généralement quatre (04) grands groupes d’assurance auquel on peut souscrire et un site intéressant en parle généralement. Entre autres assurances, il y a l’assurance individuelle, assurance collective, assurance des biens et l’assurance d’activité. Chaque groupe d’assurances dispose de plusieurs types d’assurance. Au nombre de ces derniers on peut citer l’assurance auto, assurance moto, l’assurance vie, l’assurance santé, l’assurance habitation, l’assurance animale, l’assurance décès etc..

Les modifications d'un contrat d'assurance

La police d’assurance n’est pas une chose figée. Cela signifie qu’elle donc peut faire l’objet de modification dans le temps. Ainsi, la modification du contrat d’assurance peut émaner de l’assureur tout comme elle peut être issue de la demande de l’assuré. Dans tous les cas, on note des modalités spécifiques chargées d’encadrer l’ensemble des modifications du contrat d’assurance. Voici tout ce qu’il faut savoir sur la possibilité de modification du contrat d’assurance.

Modification du contrat d’assurance sur demande d’assurance

L’assuré a le droit de faire une demande de modification de son contrat d’assurance à tout moment. Il peut s’agir d’un ajout de garantie, d’une modification de franchise, d’une suppression d’exclusion de garantie, etc. En tant qu’assuré, il vous est généralement conseillé de réviser annuellement toutes les garanties de votre contrat. Cela vous permettra de savoir s’il est nécessaire ou non de modifier le contrat. Votre demande de modification de contrat est soumise à l’assureur. Pour ce faire, vous pouvez lui envoyer une lettre ou demander un rendez-vous en agence. La compagnie d’assurance dispose d’un délai de 10 jours pour vous transmettre sa réponse. Une absence de réponse est considérée comme une acceptation tacite d’après le code des assurances.

Modification du contrat d’assurance sur demande de l’assureur

La compagnie d’assurance peut également demander la modification de votre contrat d’assurance, mais il lui faudra obligatoirement avoir votre consentement. Votre acceptation est concrétisée par la signature d’un avenant au contrat (article L112-3 du code des assurances). Cette demande de modification peut provenir d’une évolution des conditions commerciales de l’assureur. Le client est informé par courrier de la teneur des modifications et s’il ne réagit pas, les modifications sont validées de manière tacite. Dans le cas où l’assuré refuse toute modification, la compagnie d’assurance est tenue de respecter sa décision et de continuer avec les termes initiaux du contrat.

Le financement d’une assurance

En ce qui concerne le financement, les sociétés d’assurance détiennent 20% de la dette française, 19% de la dette japonaise, environ 10% de la dette européenne, et 2% de la dette fédérale américaine. En effet, elles achètent des titres de dette pour les placements d’assurance vie notamment.