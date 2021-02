Miel crémeux et miel liquide: Quelle différence?

Pourquoi existe-t-il des miels à texture liquide et des d’autres à texture crémeux ? Retenez que la différence entre ces deux types de miel n’a rien à voir avec leur qualité, mais qu’elles se retrouvent sur différents autres aspects. Voici compiler ici pour vous, quelques informations vous permettant de faire plus facile cette différence.

Que faut-il savoir sur la texture du miel ?

Le miel crémeux est une dérivée du miel liquide. Désormais, pour faire facilement la différence entre le miel liquide et le miel crémeux, rendez vous ici. Cependant, vous devez savoir que le miel liquide a subi une cristallisation pour devenir du miel crémeux. Les caractéristiques organoleptiques (odeur, épaisseur, saveur, couleur, arome, etc.) du miel dépendent en premier lieu de son origine florale.

Le tout premier élément de critère pouvant vous permettre de différencier le miel liquide du miel crémeux est la teneur en glucose. Plus cette dernière est élevée, plus votre miel cristallisera rapidement. Par ailleurs, l’épaisseur du miel est le second critère sur lequel il faudra vous baser pour faire la différence. Celui-ci dépend fortement des conditions de conservation de votre miel.

Savoir bien reconnaitre les bons miels crémeux et liquide

Vous n’êtes pas sans savoir que le miel représente un regroupement de différents sucres (glucose, fructose, maltose, etc.) par les abeilles . Seul le glucose cristallise pour donner un miel crémeux. Pour cela, vous devez opter pour des miels très riches en glucose afin de leur permettre de vite cristalliser pour se transformer en miel crémeux.

Les miels de fleurs de montagne, de tilleul, de printemps et de tournesol sont les plus riches en glucose et peuvent donc devenir rapidement très crémeux. Dorénavant, vous devez savoir que les miels d’acacia et de châtaigner ne cristallise pas vite, car ils sont de base liquide et très pauvre en glucose.