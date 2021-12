Meilleures astuces pour entretenir sa culotte menstruelle.

Efficace, pratique, et confortable, la culotte menstruelle est la plus économique et écologique des menstruations. Cependant, il est important d'en prendre soin en appliquant de bonnes pratiques d'hygiène. Ceci afin de prolonger sa durée de vie. Découvrez les meilleures astuces pour l'entretien de votre culotte menstruelle. Vous allez sûrement aimer.

Prélavage

Il est primordial de laver votre culotte avant de l'utiliser lorsque vous la recevez. N'oubliez pas qu'il s'agit d'un nouveau produit. De plus, le prélavage n'est pas seulement utilisé pour une protection régulière réutilisable, mais s'applique également à tout le linge et à tous les vêtements que vous venez d'acheter. Le prélavage active l'aspiration, en effet. Faites simplement tremper la culotte dans de l'eau tiède pendant environ 3 heures. N'utilisez jamais d'eau chaude, car elle peut « faire bouillir » le sang et laisser des taches désagréables sur votre culotte. Vous pouvez également le mettre directement dans la machine à laver et la prélaver, continuer à lire ici ce sujet.

Lavage

Il est maintenant temps de nettoyer votre culotte menstruelle et vous avez deux options : le lavage à la main ou le lavage en machine. Les vêtements menstruels sont lavables en machine. Vous pouvez aussi les nettoyer avec une lessive ordinaire, vous n'avez donc pas besoin d'installer une machine dédiée aux culottes hygiéniques, car elle est économique et écologique. Pour le lavage à la main, n'utilisez jamais d'eau bouillante afin d'empêcher le sang de se coller au tissu. Frottez correctement et avec délicatesse les zones d'absorption. Rincez avec de l'eau froide maintenant. Pour le passage à la machine, mettez la culotte dans une trousse de toilette pour préserver les fibres délicates. Vous pouvez alors faire tourner la machine en cycles de 30°. La chaleur est incompatible avec les taches de sang. Ne réglez donc pas la température trop élevée.

Séchage

Il est important que les culottes menstruelles soient séchées à l'extérieur. Elles ne doivent jamais être séchées dans un sèche-linge. Pliez la culotte en deux sur le séchoir et posez la partie absorbante (partie la plus épaisse) à plat pour qu'elle soit au meilleur contact avec l'air. En résumé, pour bien prendre soin de votre culotte menstruelle, n'utilisez pas de détergents chimiques ou de savons gras. La température de votre machine ne doit pas dépasser 30°. Et ne séchez jamais avec un sèche-linge.