L’essentiel à savoir sur le décolletage des pièces

Aussi appelé tournage, le décolletage des pièces favorise la production de pièces rotatives. Ses pièces fabriquées présentent des caractéristiques comme un ou plusieurs perforations, des rainures, des filets ainsi que des cônes toutes de diamètre varié. En quoi consiste cette activité ? Apprenez plus en continuant la lecture de cet article.

Le cycle de traitement de pièce

Il faut un temps minimum pour produire un nombre de pièces. Pour cela, il faut d'abord faire le recyclage initial. Le tourneur doit faire les réglages du tour. Lors du réglage, le tourneur doit configurer la machine, et planifie aussi les mouvements de cette dernière. Après cette étape, le dispositif de fixation sera installé dans le tour.

Un traitement n’est plus nécessaire quand le tournage est recyclé, il n’est plus nécessaire. Néanmoins, le tourneur peut faire certains réglages dans le but d’améliorer la présentation de la pièce en cours de fabrication.

Qu’appelle ton décolletage CN

On appelle décolletage CN un ensemble d’étapes de fabrication au cours de laquelle les fers rigides sont les plus sollicités. Ces matériaux sont maintenus dans un poinçon. Lors du tournage, un autre outil est introduit dans la pièce pour la donner une forme attendue à la pièce.

Pourquoi choisir le décolletage usinage à précision

Vous pouvez choisir le décolletage à précisions pour plusieurs raisons. D’abord, vous devez savoir que le décolletage CN ou l’usinage de précision regroupe plusieurs travaux. Il comprend le fraisage, le tournage, le meulage le forage ainsi que le soudage. Étant donné que bon nombre de produits imposent des mesures millimètre, l’usinage de précision est le plus souvent sollicité pour résoudre ces problèmes. Aussi, grâce à ce type de décolletage, donne des résultats très précis. Les risques d’erreur sont bien rares avec le décolletage de précision