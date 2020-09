Les vins de France : Popularité et Impact

En matière de vins, la France demeure l’un des meilleurs producteurs dans le monde avec l’Italie. Elle doit cette qualité à ses sols favorables à une bonne culture et au savoir-faire de ses viniculteurs. Nous vous présentons dans cet article les plus célèbres vins français et l’effet de la viniculture sur l’économie de la France.

Les plus célèbres vins de France au monde

Il y a plusieurs vins français qui possèdent une renommée internationale, autant dans la catégorie des vins rouges que dans celle des vins blancs. Voyez ici-même la liste des plus célèbres vins de France. Au nombre de ces vins réputés, nous avons :

Le Saint-Julien : Il s’agit d’un vin rouge certifié Appellation d’origine contrôlée (AOC). Particulièrement fabriqué à Saint-Julien-Beychevelle, ce Bordeaux de vin offre une robe couleur rubis sombre avec des senteurs de fruits rouges et noirs. Il y en a pour tous les prix et en fonction des cépages utilisés et des années.

Le Sauternes : Presque le plus réputé vin blanc au monde, Le Sauternes est produit dans la région de Sauternes avec l’objectif de se conformer à tous les palais. Ce vin existe sous diverses saveurs telles que : la goyave, le caramel, l’acacia, le citron et bien d’autres. Il y a aussi Le Chateauneuf du Pape qui est un vin épais et corsé.

L’effet de la viticulture sur l’économie nationale de France

À travers le monde, les vins français sont très vendus et très consommés et cela a un véritable impact sur l’économie française. En effet, la France a fourni 17 % de la préparation mondiale de vin soit 4,2 milliards de litres en 2019. Elle occupe la deuxième place après l’Italie en termes de volume produit.

De plus, plusieurs pays importent les vins de France à travers le monde. Les principaux importateurs restent entre autres les États-Unis avec 18 % et le Royaume-Uni avec 13 %.

Pour conclure, nous dirons que la place des vins de France dans le classement mondial des plus célèbres n’est plus à contester. De même, ces vins sont de diverses catégories et impactent beaucoup l’économie nationale.