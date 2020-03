Les robes à porter pour se rendre dans un mariage indien traditionnel

Tous les pays du monde ont leurs cultures et leurs manières de se vêtir. En Inde pour se rendre à une cérémonie de mariage il existe des tenues spéciales qu’il faut porter. Voici quelques informations énoncées pour vous permettre de savoir quoi porter si vous vous rendez à un mariage hindou.

Le sari : le vêtement idéal pour se rendre à un mariage indien traditionnel

Les saris sont des vêtements les plus portés en Inde, ils sont considérés comme un symbole de grâce et un style qui rappelle leurs cultures. Vous pouvez ici même avoir plus d’informations sur les saris. Les saris sont conçus de plusieurs morceaux de draps bien ajustés qui vous permettent d’être bien habillé pour vous rendre à une cérémonie de mariage indien. Pour vous mettre en valeur, il suffit de l’enrouler autour de votre corps et de porter un jupon élégant. Le sari vous permet de vous fondre dans la masse, vous serez bien habillé comme les femmes locales. Le sari reste la meilleure option pour assister à un mariage traditionnel indien. Il vous permet d’être bien stylé et élégant sans être extravagant.

Lehenga la tenue qui vous conviendra pour une cérémonie de mariage en Inde

Les lehangas encore appelées gharga ou chaniya sont des jupes longues, bien brodées et plissées qui sont très jolies à voir. Les femmes indiennes ont l’habitude de se vêtir des Lehangas pour se rendre aux cérémonies indiennes. La plupart des femmes indiennes portent les Lehangas avec des hauts Gargan choli de façon à laisser voir le bas de leurs dos et leurs ventres. Vous trouverez plusieurs exemplaires de Lehangas sur le marché vous aurez donc une multitude de choix. De plus les Lehangas existent avec plusieurs types de broderies. Pour profiter pleinement de ces modèles, choisissez un exemplaire qui vous convient ayant de jolies broderies.