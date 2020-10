Les opportunités d'investissement en loi Pinel Marseille

Pour profiter pleinement de la loi Pinel à Marseille, vous pouvez acquérir des logements respectant certaines conditions. Et Marseille est une ville en pleine croissance.

Les opportunités à Marseille

Le fait que Marseille a été nominée Capitale européenne de la culture, l'a fait remonter dans l'estime des investisseurs. Ainsi plusieurs projets de développement ont commencé à voir le jour. Des bureaux d'affaires et des quartiers luxueux sont apparus. Malgré la crise du marché, l'immobilier est toujours stable. Les investisseurs n'ont pas raté l'occasion d'y investir au vu de tous les projets qui sont en cours. L'achat et la vente des biens immobiliers neufs ont alors eu un taux de croissance de 6 %.

Les biens privilégiés sont les studios et les T2. En effet, Marseille attire beaucoup les étudiants et les personnes célibataires. En plus, un autre avantage est que la ville de Marseille ne présente pas des prix très élevés en ce qui concerne l'achat des logements. Avec ces conditions, votre investissement immobilier sera très rentable. Car la Loi Pinel Marseille vous octroie plusieurs taux de réductions. En choisissant de louer vos biens acquis à Marseille pour une durée de 6, 9 ou même 12 ans, vous allez en bénéficier.

Quels sont les quartiers à fort potentiels de Marseille ?

Les quartiers Saint Mautont et La Belle-de-Mai sont les plus prisés par les investisseurs. Par le passé, un taux de croissance de 8 % a été enregistré sur ces zones. Ces deux quartiers ont enregistré les taux les plus élevés en matière d'offre mais aussi de demande. Néanmoins vous pouvez aussi vous tourner vers certains quartiers qui sont aussi très sollicités.

Pour réussir son investissement en loi Pinel Marseille, la zone du logement est importante. Alors faites un petit tour d'horizon pour voir l'état du marché avant de vous y lancer.