Les meilleurs modèles de trottinette électrique

Les trottinettes électroniques sont une innovation permettant de se passer du vélo pour ces courses. Découvrons dans cet article le top 2 des meilleurs modèles de trottinettes électriques en vente sur le marché.

Quelle est la meilleure trottinette électronique au rapport qualité-prix ?

Le WEGOBOARD SUPREM 3.0 est sans doute le meilleur au rapport qualité-prix disponible sur le marché. Il présente des caractéristiques inédites et est doté des technologies de point. Pliable et léger, ce modèle peu encombrant pourra vous permettre de faire 25 à 30 km avec son autonomie. Avec une puissance de 350 watts et 500watts en crête vous pouvez circuler à une vitesse exceptionnelle. Vous pouvez aussi monter aisément les côtes. Il est équipé d’un écran LCD qui permettent d’avoir une vue sur le niveau de la batterie ainsi que la vitesse. Aussi, vous avez accès sur l’écran au paramétrage des 3 modes de vitesse. Le site http://www.les-quizz-touristiques-de-france.fr aussi en parle.

L’autre atout de cette trottinette est son système de récupération de l’énergie appelé KERS. En effet, ce système permet de récupérer l’énergie de freinage tout en rechargeant la batterie instantanément. Ainsi, au lieu de perdre de l’autonomie à chaque freinage vous gagnez en autonomie et en durabilité. Vous rechargerez moins votre équipement.

Un autre atout est l’étanchéité à l’eau et aux éclaboussures des pneus, ils respectent la norme IP55. Avec ces pneus, vous finirez avec les soucis de crevaisons de pneu. Aussi, il respecte les normes en termes de vitesse et feux de signalements concernant ce type d’équipement. Vous bénéficiez également d’une garantie de 2 après achat.

Quelle est la trottinette électrique la plus rapide du moment ?

La DUALTRON THUNDER avec une vitesse maximale de 85 km/h s’impose comme la plus rapide disponible sur le marché. Pour sécuriser ses utilisateurs le modèle est équipé des pneus tout-terrain 11 pouces, des suspensions et des freins à disque. Il est même possible de sortir la nuit grâce aux phares et feux avant/arrière permettre de conduire la nuit. Avec son poids de 43 kg, vous pouvez la plier et la transporter facilement partout.

De même, avec son moteur 5400 Watts de puissance équipé de la technologie Double Brushless, vous pouvez monter aisément les pentes de 35 %.

L’autre atout de ce modèle est l’autonomie de la batterie qui peut tenir sur 100 km. Aussi vous disposez de la technologie Finger Print permettant de démarrer votre bijou grâce à vos empreintes digitales.