Les meilleurs jeux de société classique

Tout le monde aime passer du bon temps en jouant des jeux classiques en famille ou entre amis surtout quand c’est les vacances. Certains de ces jeux de société amusants sont parfaits pour un joueur tandis que d'autres sont encore mieux joués avec une grande famille. Vous découvrirez dans cet article une partie du top des jeux de société classique.

Qu’est-ce qu’un jeu de société classique ?

Les jeux de société sont traditionnellement un sous-ensemble de jeux de table qui impliquent des compteurs ou des pièces déplacés ou placés sur une surface pré-marquée ou plateau, selon un ensemble de règles.

Généralement, les jeux ont un but que le joueur vise à atteindre. Les premiers types de jeux de société classique constituaient des batailles entre deux camps.

Quelques meilleurs jeux de société classiques

Monopoly

Le jeu de société nécessite du risque et de la chance, car les joueurs achètent et échangent des propriétés et essaient de ne pas être jetés en prison. L'idée de ce jeu est de payer un nombre important de propriété sur une partie du plateau pour créer un monopole pour que les autres joueurs ne puissent plus payer votre loyer.

Scrabble

Le scrabble est un jeu de mots apprécié. C'est comme un mélange de mots géants aux possibilités infinies. Les joueurs reçoivent un nombre défini de tuiles de lettres en bois pour commencer, et chaque lettre se voit attribuer une valeur en points différente.

Cuirassé

Dans ce jeu de stratégie à deux, les joueurs organisent secrètement leurs navires sur une grille 10x10 numérotée et lettrée, puis tentent de localiser et de détruire la flotte de leur adversaire. Il y a deux grilles pour chaque joueur. Une vous permet de placer vos vaisseaux et de suivre les réussites contre vous, alors qu’une permet de marquer vos coups contre l’adversaire. Tirez à tour de rôle en appelant l'un des points de tracé de la grille.