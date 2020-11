Les livres portant sur la petite souris : les livres que les enfants adorent

Écrits en français et en versions originales, les livres de la petite souris sont destinés aux enfants de 4 à 8ans. Illustrés par de jolis dessins, ces livres donnent la joie au cœur aux enfants. Les mêmes livres en versions anglaises sont admirés à travers le monde car ils permettent aux autres enfants étrangers à la langue française de découvrir les régions de la France et leurs traditions. Cet article présente quelques livres intéressants de la petite souris.

L’histoire de la petite souris

Découvrez en vous rendant sur notre boutique en ligne plus de livre pour enfant portant sur les histoires de la petite souris. Ces livres pour enfants racontent les aventures de Lali la petite souris et d’Adam qui est son fidèle compagnon. Ces deux compagnons avaient pour quête de collecter tous les soirs des dents. Cette quête les a beaucoup fait voyager à travers les régions de la France, Bretagne, Val de Loire etc.

La mission des dents de lait de Lali

Etant destinée à une fin heureuse malgré les nombreuses difficultés dans tous les contes, Lali le héros se retrouve avec un pouvoir surnaturel qui lui permet de retrouver ces enfants qui ont perdu une dent. Avec le courage, la ruse et une bonne humeur, Lali et son compagnon franchissent toutes les difficultés. Très différents des contes satiriques, fantastiques ou des contes de philosophie, ce sont des livres de contes de fées.

Généralités sur les deux collections de livre sur la petite souris (les aventures et la quête des dents de lait)

Parues aux Editions Rosebois, ces belles histoires sont à lire aux enfants avant qu’ils aillent dormir toutes les nuits. Pour plus d’informations, consultez la fiche descriptive qui comprend le résumé, la date de parution, le code EAN et le prix d’achat, sans oublier les avis et critiques. Des séries d'histoires fantastiques écrites par le même auteur pour émerveiller les enfants.