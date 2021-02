Les gestes à suivre en face de son ordinateur lent

On a tous tendance à vraiment s’inquiéter lorsque pendant un travail, ou juste après avoir allumé son ordinateur, celui-ci bogue ou bien même qu’on a l’impression qu’il est super lent. Cela arrive parfois même lorsqu’un logiciel se charge. Il serait nécessaire de s’inquiéter. Certains utilisateurs rencontrent même des dysfonctionnements pires que ceux-là. Pour y remédier, une procédure spécifique est à suivre.

Les causes d’un ordinateur lent

Diverses sont les origines que peut avoir la lenteur d’un ordinateur. Pour comprendre comment vous en sortir face à une telle situation, visitez ici. Entre autres, on peut citer : les nombreux programmes de démarrages qui affectent la vitesse de l’ordinateur dès son démarrage, mais plus particulièrement du système d’exploitation. Les problèmes de serveur peuvent en être aussi la cause du moment où celui est vraiment surchargé. Parfois même quand votre RAM est à bout de souffle à cause de nombreuses données à traiter, vous pouvez très bien avoir de problème de lenteur au niveau de l’ordinateur. Il n’est pas conseillé d’avoir plusieurs antivirus installés sur un même système, cela affecte gravement l’ordinateur.

Comment remédier à cette lenteur

La première réaction qu’ont la plupart des utilisateurs lorsqu’ils sentent que leur ordinateur est lent est de s’en procurer un nouveau. Mais vous n’en avez vraiment pas besoin. Il serait déjà judicieux de procéder à son nettoyage en prenant du temps. Commencez déjà par retirer les extensions inutilement installées puis redémarrez le navigateur. Utiliser un bon antivirus de nettoyage qui peut vraiment s’occuper des logiciels malveillants et des virus ; tout en prenant le soin de procéder à la désinstallation de l’ancien logiciel. Vérifiez l’état de votre mémoire et sa saturation en accédant au gestionnaire de tâches. Pour vous référez au gestionnaire de tâches, utiliser juste la combinaison de touche : Ctrl+Shift+Echap.