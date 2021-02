Les causes de la rage de dents et comment atténuer la douleur

La rage de dents est une douleur très intense qui se manifeste au niveau de la mâchoire. Généralement, c’est l’inflammation de la pulpe de la dent qui crée ces douleurs. Que la douleur soit permanente ou de passage, il faut consulter un spécialiste au plus vite afin d’éviter les complications. Ce contenu vous aidera surement à mieux comprendre la rage de dents et à atténuer la douleur.

Les causes d’une rage de dents

Les causes des rages de dents sont assez nombreuses. Elles peuvent survenir suite à une carie dentaire ou après avoir reçu un coup fort au niveau des dents. Il peut s’agir aussi d’un accident ou d’un choc qui a touché vos dents. Pour plus de détails, vous pouvez consulter votre dentiste ou visiter le site spécialisé. Les facteurs qui causent cette douleur sont entre autres une alimentation trop riche en sucre, des traumatismes au niveau de la bouche, une sollicitation régulière et continue des dents, une mauvaise hygiène bucco-dentaire et une mauvaise hygiène de vie en rapport avec la consommation de tabac et d’alcool. Pour éviter la rage de dents, il faut tout simplement adopter une bonne hygiène de vie et éviter de recevoir un coup au niveau des dents.

Quelques astuces pour atténuer la rage de dents

Dès que les premiers symptômes apparaissent, la meilleure chose à faire c’est de prendre rendez-vous chez un professionnel. L’huile essentielle de l’arbre à thé peut être appliquée pour soulager le mal en plaçant un coton préalablement imbibé sur la zone douloureuse où en versant quelques gouttes sur votre brosse à dents avant de vous laver la bouche. Les clous de girofles sont à la fois des antidouleurs, des antibactériens et des désinfectants naturels. Pour atténuer la douleur, placez un clou de girofle à l’endroit où vous avez mal et mâchouillez-le. Cette action a pour conséquence de faire sortir les substances qui permettront d’atténuer localement la douleur. C’est un produit très efficace. Vous pouvez également l’infuser pour en faire un bain de bouche. Vous pouvez ensuite verser quelques gouttes sur la dent au besoin.