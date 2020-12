Les bénéfices de l'utilisation de la cigarette électronique

Les cigarettes électroniques sont très tendances aujoird'hui dans le monde, et ont reçu l'approbation de la majorité des addicts du tabac. Tous sont unanimes sur le fait qu'elles sont meilleures, comparées aux cigarettes classiques, et qu'elles s'avèrent être un moyen efficace pour se soustraire à la dépendance au tabac. Place au point sur les différents avantages de la cigarette électronique.

Améliore votre santé

La cigarette électronique ne renferme aucune des milliers de substances toxiques contenues dans le tabac et reconnues cancérigènes. Avec la e-cigarette vous améliorez quotidiennement votre forme (goût, odorat, peau, souffle...) et vous gagnez ainsi en espérance de vie. Vous retrouverez en une dizaine d'années seulement l'état d'un non-fumeur.

Assure une transition progressive

L'e-cigarette est la meilleure alternative au tabac. Bien sûr que les plaisir, geste et nicotine sont conservés sans combustion et sans le concours de la cigarette classique. Le dosage en nicotine peut être aussi diminué progressivement: et ce faisant, vous vous échappez progressivement du tabagisme.

Facile comme méthode

Au lieu de fumer, vous vapotez dorénavant. Le plaisir visuel de la vapeur ainsi que la gestuelle sont conservés. Comparées aux patchs nicotinés et autres substituts cumulant tous un taux de réussite de 10%, les cigarettes électroniques ont porté à 40% le pourcentage de fumeurs ayant arrêté le tabac après passage aux e-cigarettes.

Impact sur l'entourage

L'e-cigarette réduit énormément les risques pour la santé des vôtres. Vous pouvez vapoter à côté de vos amis, enfants, proches sans mettre en danger leur santé. Ces cigarettes ne dégage presque pas d'odeur, et la vapeur quant à elle n'est pas stagnante: elle disparait en moins de dix secondes.

Écologiques et économiques

Les e-cigarettes ne s'allument pas et ne se jettent pas. Elles sont pour la plupart faites de pièces détachables: batteries, drips tips, têtes chauffantes, clearomiseurs. Ces éléments sont remplaçables au fur et à mesure qu'ils s'usent. Par ailleurs, elles font dépenser moins à long terme que les cigarettes classiques.