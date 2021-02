Les alarmes de maison

De nombreux gadgets de sécurité sont fréquemment utilisés aujourd’hui, à travers les nouvelles découvertes et avancées de la science et de la technologie. De ce fait, il en existe de différents modèles dont les alarmes utilisées dans le domaine de la sécurité. Cet article vous donne plus d’informations sur cet outil révolutionnaire.

Les caractéristiques d’une alarme

Une alarme est un système de surveillance informatique ou électronique qui permet de prévenir les dangers, comme les vols ; les intrusions; etc. Ce système de surveillance est composé de trois principaux éléments. Le premier élément concerne l’identification et l’alerte des intrusions (détecteurs de fumée, capteurs de mouvements…). Ensuite, vient le dispositif qui permet de contrôler les différents accès et enfin la centrale d’alarme. Cette dernière relie les deux premiers éléments et permet d’assurer la liaison entre eux. En résumé, ainsi se présente le dispositif d’une alarme de maison.

Les types d’alarme de maison

A ce niveau, on peut dire que le type d’alarme le plus souvent employé dans les maisons, est le modèle anti-intrusion. Principalement, trois systèmes sont connus à ce modèle. C’est un modèle très classique, mais efficace et sans aucun risque d’être touché des interférences radios. Il y a ensuite le système sans fil. C’est d’ailleurs le plus utilisé car il est facile à installer et simple à utiliser. Il fonctionne par ondes radiophoniques. Quant au dernier système, il fonctionne par voie mobile. En cas de danger, il émet un signal téléphonique (SMS ou appel).

Dispositions pour choisir son alarme de maison

Le choix d’une alarme de maison n’est pas si facile qu'on eut le penser. En effet, certains critères importants doivent être pris en compte dans ce choix. Il s’agit de l’espace ou de la superficie de votre maison, du nombre de points d’accès ; de la présence ou non d’un animal de compagnie ; du décor de l’intérieur de votre maison, etc. C’est donc en fonction de ces nombreux facteurs que vous déterminerez le type de système d’alarme le plus adéquat pour vous.