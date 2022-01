Le micro-entrepreneuriat : la solution pour échapper à une fiscalité énorme

Avec cette ère de découverte de nouveau business et de nouvelles technologies, l’auto-entrepreneuriat semble être une solution très efficace. La preuve est le nombre important de jeune entrepreneur qui a vu le jour ces deux dernières années en France. Néanmoins, il est important de savoir que quand vous vous lancez dans l’auto-entrepreneuriat, vous êtes soumis à un régime fiscal. Bien qu’il soit adapté il faut en savoir plus avant de se lancer.

La déclaration d’une micro-entreprise

En France, la déclaration de l'auto entrepreneur fait partie de l’une des plus facile. Vous n’avez pas de temps ni d’argent à perdre. Pour effectuer cette déclaration, vous aurez besoin de remplir une fiche de déclaration et y joindre votre pièce d’identité au tout autre justificatif d’identité. La déclaration est totalement gratuite et se fait en ligne sur des sites dédiés. Votre demande sera donc soumise aux administrations publiques habilitées et vous recevez à la fin un numéro de SIREN qui vous identifie en tant qu’auto-entrepreneur.

Vous devez savoir que même si le statut d’auto-entrepreneur est le plus simplifié, il y a quand des obligations à respecter dès votre déclaration pour l’exercice de certaines activités. Vous devez donc respecter les réglementations des activités, à savoir une déclaration administrative, le respect des normes de sécurité et d’hygiène ainsi qu’une garantie financière est demandée par la loi.

Les cotisations sociales

Vous devez lorsque vous détenez le statut d’auto-entrepreneur, déclarer votre chiffre d’affaires chaque mois ou chaque trimestre. Ce chiffre d’affaires est ensuite utilisé pour calculer le montant de la cotisation en fonction de l’activité menée. L’avantage de cette cotisation est que, vous ne payez que si vous faites un chiffre d’affaires. Si le chiffre d’affaires est nul, vous ne payez rien du tout comme cotisation. Cette cotisation englobe les allocations familiales, l’assurance invalidité, l’assurance maladie, la retraite de base et la contribution à la formation professionnelle.

Notons qu’il peut y avoir des cas d’exonération des cotisations sociales. Sont exonérés, les auto entrepreneurs déclaré au titre de L’ACCRE et au titre d’une implantation en Zone de Franchise Urbaine (ZFU).