Le corset minceur : une solution ou une option dangereuse ?

Le corset est un accessoire devenu populaire dans les années 1900 en Europe et ensuite en Amérique. Durant cette période, le corset minceur fut un objet important de la lingerie féminine. Toutefois, au fil du temps son utilisation s’est avérée pour le moins dangereuse bien qu’ayant des résultats probants. Solution ou option dangereuse, nous vous disons tout sur le corset minceur.

Les apports du corset minceur

Le corset minceur au même titre que d'autres vêtements de compression, confère de façon temporaire une apparence plus mince et un tour de taille plus petit. Son utilisation présente également des avantages pour la santé puisqu'il permet de contrôler sa posture et de maintenir son dos.

L’élastique ou le caoutchouc contenu dans le corset offre un soutien abdominal à celui qui le met. Tout au long de la journée, il vous rappellera de ne pas trop manger ou de vous asseoir droit. Le corset minceur permet également à son utilisateur d’inspirer une bonne posture en activant les muscles abdominaux.

De plus, le latex contenu dans le corset permet un accroissement de l’activité thermique et de la transpiration. Cette transpiration est le résultat de la compression effectuée au niveau de votre abdomen. Il est ainsi recommandé d’être continuellement à l’écoute de votre corps.

Quels en sont les risques ?

Le port permanent du corset n’est pas sans répercussions. Et ces conséquences sont assez affreuses. Les problèmes les plus courants sont au niveau des muscles et des dorsaux. À terme, le risque le plus proche serait une atrophie des muscles affectant la posture et bouleversant le train de vie.

Le principe du corset est une pression exercée au niveau de l’abdomen. Bien évidemment, une utilisation prolongée risque d’engendrer des désagréments sur la peau. Les organes à l’intérieur ne sont pas moins épargnés puisque cette pression est fortement susceptible de blesser les organes internes. Cette compression réduit progressivement l’espace consacré au diaphragme rendant ainsi difficile la respiration.

Les conséquences du port du corset minceur sont démultipliées après l’accouchement. Durant la gestation, l’enfant a eu à occuper une grande partie du ventre obligeant les organes à s’entasser les uns sur les autres.