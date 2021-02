La nécessité d’équiper sa maison d’alarme de surveillance

Equiper sa maison d’alarme de surveillance est une mode de sécurisation en vogue. Les raisons qui poussent la majorité à faire ce choix sont notamment d’ordre sécuritaire surtout avec la croissance des cambriolages. Découvrez ces principales raisons dans la suite de cet article et les différents types d’alarmes à retrouver sur le marché.

Pourquoi est-il important d’équiper sa maison d’alarme ?

La sécurité des personnes et des biens est une préoccupation de tous. Il n’est pas rare de voir des maisons cambriolées en absence du propriétaire. Et ceci, malgré la présence de certaines mesures sécuritaires. La solution la plus indiquée dans ce cas est l’alarme de surveillance. Cet équipement sécuritaire qui existe en plusieurs modes dont le plus prisé par la masse. Alarme sans fil Somfy est un appareil électronique placé dans un coin de la maison ou de l’appartement. Il est connecté à d’autres appareils informatiques ou technologiques tels que des ordinateurs.

L’alarme de surveillance de maison permet de sécuriser une maison ou un appartement et d’alerter toute la zone quand votre maison est ciblée par des malfaiteurs. Cet appareil fait échouer les plans des cambrioleurs et renforce le système sécuritaire de votre domicile. Au cas où l’alarme dispose d’une téléassistance, elle identifiera les intrus qui entreront chez vous.

Comment fonctionne l’alarme surveillance de maison ?

L’alarme de surveillance fonctionne de manière très indépendante. Ce système sécuritaire est composé d’une centrale alarme, des détecteurs indépendants tels que détecteurs de mouvement, d’ouverture de porte ou de fenêtre. Il est disposé également d’une ou plusieurs télécommandes. Cet appareil assure principalement trois grandes fonctions quand il est dépourvu de télésurveillance et remplit généralement quatre fonctions quand il possède télésurveillance.

Dans le premier cas, il assure la dissuasion, la détection de l’intrus et l’alerte locale. En ce qui concerne le second cas, l’alarme télésurveillance permet d’alerter un agent de surveillance, d’interpeller, de mettre en fuite les malfaiteurs et assure également l’assistance des personnes ainsi que des biens matériels. Il existe plusieurs types d’alarmes dont certains sont sans fil et d’autres avec fil ou câble.