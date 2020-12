Faire la couverture sanitaire au sein d'une famille est nécessaire limiter les frais de prise en charge et pallier tout risque financier. Les salariés souscrivent souvent à une assurance maladie. Il est possible aux parents salariés de faire profiter leurs enfants mineurs de cette assurance.

La "demande de rattachement des enfants mineurs à l'un ou aux deux parents assurés" de quoi s'agit il ?

Également connu sous le nom de cerfa n°14445*02, le formulaire Ameli 3705 est la clé du rattachement des enfants mineurs à l'un ou aux deux parents assurés. La demande est valable, que les parents soient divorcés, séparés ou non. Le rattachement est valable sous certaines conditions. En cas de maladie, les enfants mineurs rattachés à leurs parents assurés, profitent au même titre que ces derniers d'une panoplie de soins de bonne qualité. Hormis ce fait, ce rattachement rend facultatif le remplissage et l'envoi des feuilles de soin et réduit considérablement la durée de remboursement des frais de soins. Il faut remplir le formulaire en prenant soin de bien inscrire les renseignements demandés.

Où se procurer le formulaire Ameli 3705 ?

Il est possible de se procurer le formulaire Ameli 3705 en se rendant sur le site. Il suffit de se diriger dans la rubrique “Services" puis de cliquer sur “Formulaire". Le formulaire pour faire la demande de rattachement des enfants mineurs à la carte vitale des parents se trouvent dans la liste des formulaires qui s'affichent.

La demande de rattachement des enfants mineurs à l'un ou aux deux parents assurés sera accordé si toutes les conditions sont remplies. Elle constitue la garantie de bénéficier pour les enfants des avantages que procurent la carte vitale à tout assuré.