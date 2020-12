La contradiction entre une carte de crédit et une carte de débit

Au moment d’effectuer les paiements, nous avons toujours eu recours à l’argent liquide. Et grâce à l’évolution des nouvelles technologies, le paiement se fait actuellement par le biais des cartes bancaires, pour plus de sécurité. Pourtant, la plupart d’entre nous ne sait pas encore différencier une carte de débit, d’une carte de crédit. A travers cet article, vous allez enfin les reconnaître facilement.

Les spécificités d’une carte de débit

Notons tout d’abord qu’une carte de débit est une carte, reliée à votre compte et délivrée par votre établissement bancaire, vous permettant d’effectuer des achats auprès des commerçants ou en ligne. Elle est souvent abrégée CB et plus connue sous le nom de VISA ou MASTERCARD.

En effet, avec une carte de débit, vous n'avez qu'à vous rapprocher d'un distributeur automatique pour voir les soldes de votre compte et pour retirer l'argent dont vous en aurez besoin. Et ce, vous évitant de se déplacer auprès de la banque. Par ailleurs, elle fonctionne généralement sur le territoire national mais peut aussi être utilisable à l'international ; comme le cas d'une carte MAESTRO.

Les spécificités d’une carte de crédit

A différence d’une carte de débit, une carte de crédit peut être délivrée par les 3 options suivantes : les établissements bancaires, les grandes entreprises et les magasins. Ce qui fait que cette carte a un plafond de dépenses ; et que lors des achats, le paiement ne se fait qu’à une certaine période, surtout à la fin du mois. En outre, vous aurez la possibilité de la réapprovisionner selon votre choix.

Et le plus intéressant, c’est que cette dernière fonctionne à l’international.