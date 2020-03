Internet : un pesticide à double tranchant pour les jeunes

L’internet est entré dans le quotidien des personnes. Jeunes ou personnes âgées, tout le monde l’utilise à des fins diverses. Si l’internet est un monde très avantageux que les jeunes doivent fréquenter, il est dans bien des cas un danger pour les plus naïfs. Découvrez ici pourquoi l’internet est perçu comme un pesticide à double tranchant.

Les avantages de l’internet pour les jeunes

L'internet a pour grand rôle de faciliter les échanges entre les hommes de la planète. Il offre de nombreux avantages aux plus jeunes. En effet, c'est un outil très efficace qui leur permet de mieux s'éduquer. Avec le progrès du e-learning, des MOOC et des encyclopédies virtuelles (Wikipédia), les jeunes ont plus de facilité à faire leurs diverses recherches. C'est un vrai outil d'apprentissage. L'internet leur permet aussi de découvrir de nouvelles cultures même si celles-ci sont situées à l'autre bout du monde. C'est un lieu où ils peuvent communiquer facilement avec le reste du monde. C'est également un lieu idéal pour se distraire.

Les inconvénients de l’internet pour les jeunes

L’internet dispose aussi d’autres réalités qui compromettent considérablement l’éducation des jeunes, surtout des plus naïfs. En ayant accès aux sites de pornographie, ils peuvent facilement végéter dans la dépravation sexuelle. Les sites qui incitent à la violence, à la consommation de stupéfiants, au racisme ont une répercussion très négative sur les comportements de ces jeunes. Ils commencent petit-à-petit à s’intéresser à la drogue, à l’alcool et aux autres stupéfiants. Non seulement des conséquences fâcheuses sur leur santé en découlent, mais petitement, ils deviennent ainsi un danger pour la société. Le développement de la cyber-escroquerie chez les jeunes est lié à l’accès non canalisé à l’internet. Aujourd’hui chez les jeunes, l’internet prend quotidiennement plus de temps que les préoccupations sérieuses. Il y a donc également un gros risque de dépendance.