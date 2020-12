Gouvernance des données : Importance d’en disposer

Afin de faciliter les échanges de données, d’assurer leur sécurité et leur intégrité, il est important de garantir une bonne gestion de celles-ci. C’est en cela que la gouvernance de donnée intervient. Il assure une administration et une protection totale des données grâce à l’ensemble des pratiques et processus dont il dispose.

En quoi consiste la gouvernance des données ?

C’est un ensemble de pratiques et de processus de gestion des données. Ces processus permettent à une entreprise de gérer ses différents flux de données. La mise en œuvre de la gouvernance des données au sein d’une entreprise améliore la qualité de ses données, assure leur disponibilité, leur facilité d’utilisation, leur intégrité et surtout leur sécurité.

Il couvre ainsi plusieurs facteurs techniques commerciaux, opérationnels et organisationnels pour y arriver. Les gestionnaires de données assurent la gestion des ressources de données essentielles, tout en prenant notamment les décisions relatives aux données.

L’importance de disposer d’une gouvernance des données ?

Les idées de mise en place de la gouvernance des données sont pour la plupart motivées par la nécessité être conformes aux politiques internes, ou aux normes. Quelque un des avantages courants d’un programme de bonne gouvernance des données :

- Une sécurité renforcée, qui est obtenue par la localisation des données critiques, l’identification des propriétaires et des utilisateurs de ces données, l’évaluation et la correction des risques potentiels pour les données critiques.

- Une meilleure qualité des données, contribuant ainsi dans la prise de meilleures décisions pour l’entreprise.

- Une plus haute efficacité opérationnelle, grâce à des processus et des procédures agissant pour une gestion plus rapide et plus simple des données.

- Une réduction majeure des coûts de gestion et de stockage des données importantes.

- Une diminution du taux d’infractions à la sécurité, grâce à une meilleure formation sur la gestion des ressources de données.

La gouvernance des données est d’une grande importance dans la gestion de donnée critique au sein d’une entreprise.