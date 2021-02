France : La stratégie zéro covid en France que faut-il savoir à propos

Le monde depuis 2019 vit une crise sanitaire sans précédent. Tous les pays sont concernés et adoptent des stratégies diverses pour lutter contre le mal. La France, dans ce cadre, a pensé une stratégie propre à qui se concentre sur l’instauration de mesures strictes pour éviter la propagation du virus sur le territoire français. Mais, pour éviter que cette stratégie soit inefficace, des scientifiques ont proposé une stratégie plus radicale qui implique zéro taux de covid sur le territoire national.

Une façon de gérer la crise sanitaire

Avant tout propos, découvrez ici plus d’informations sur le présent sujet.

La stratégie zéro covid est une alternative qui reste efficace sur un secteur restreint. C’est donc pour cela qu’elle pourrait être plus efficace sur les régions comme les îles. Cette méthode prend en compte un traçage. Ainsi, lorsqu’un foyer d’infection se constate, l’on procède à un confinement de courte durée pour endiguer la propagation du virus.

À considérer les avis de certains scientifiques, la stratégie zéro covid n’est plus nécessaire à ce stade d’évolution du virus sur le territoire. Les taux de contamination sont plus fréquents dans le pays.

Que faire pour lutter contre le virus

Pour lutter contre le virus, les spécialistes proposent la stratégie du taux zéro covid, pendant que le gouvernement préfère aller de façon moins drastique. Ces spécialistes justifient leur proposition par le fait que cette méthode de lutte radicale permettrait de maitriser plus facilement le mal et d’éviter les diverses conséquences négatives sur le long terme. Ils pensent aussi que le fait de procéder comme le gouvernement le souhaite entrainerait de lourdes conséquences pour la nation française. Par ailleurs, il faut préciser que ces spécialistes sont soutenus par des économistes, des médecins et des politiques.

En clair, la situation actuelle est bien sensible et pour éviter des conséquences négatives sur le long terme, il faudrait prendre une décision adéquate.