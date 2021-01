Faites-vous plaisir en visitant l’High Liner

Lorsqu’on dispose de quelques jours de vacance ou de congé, on a souvent l’envie d’aller découvrir un autre lieu différent du quotidien. Ainsi vous vous êtes certainement dit que vous avez déjà visité le lieu le plus beau de votre vie. Cependant, il y a le High Line que vous devez visiter avant toute conclusion. Cet article vous révèle la beauté de ce lieu incroyable.

Qu’est-ce que le High Line Park ?

La ville de New York est pleine de surprises touristiques avec ces innombrables musées et lieux incroyables. C’est dans la ville lumineuse que se trouve le High Line Park précisément dans l’arrondissement de Manhattan. Dirigez-vous vers ce lien : http://www.blognewyork.fr/ pour plus de d’informations.

Le développement du secteur de transport et l’avènement des autoroutes ont fait considérablement perdre à la ligne ferroviaire toute son utilité. Ce qui a conduit à un aménagement de ce lieu en un parc. Le devis de cet aménagement était estimé à plus de 150 millions de dollars. Ce projet faramineux a commencé en 2006 avec une pose de pierre, quand les maisons de la zone sont devenues chères.

L’aménagement de cette route ferrée a véritablement permis un développement des quartiers voisins. Et à aussi booster l’économie de l’arrondissement de Manhattan.

Pourquoi visiter le High Line ?

Vous n’avez rien à payer pour avoir accès au parc High Line. Vous avez le choix entre les escaliers et les ascenseurs pour vous y rendre. Il est permis de visiter ce lieu tous les jours de l’année. Mais pendant les orages de neige, cet endroit est fermé au public.

Pour ce fait, les heures de visites varient en fonction des périodes de l’année. Elle est souvent accessible de 7 h à 23h pour une période donnée de l’année.

Si vous êtes amateur de la photographie, la batterie de votre appareil photo risque de se décharger le plus tôt possible lors de votre visite à High Line Park. En effet, la vue imprenable de ce lieu vous donnera envie de revenir.