ETF : Quels sont leurs avantages pour la finance ?

De l’anglais Exchanged Traded Funds, les ETF sont appelés en français des trackers ou fonds indiciels négociés en bourse. Ces produits populaires proposés par les courtiers permettent de suivre la performance de l’indice de référence sur lequel ils portent. Découvrez dans la suite de cet article, les avantages de cet instrument qui accorde aux investisseurs l’opportunité d’utiliser un produit afin d’investir sur plusieurs titres en une seule transaction.

Les ETF sont simple

Faciles à utiliser, les ETF peuvent s’acheter ou se vendre facilement à n’importe quel moment d’une séance de trading, tout comme d’autres actifs financiers. Ils peuvent également être vendu à découvert. Les investisseurs peuvent ainsi tirer profit des marchés et ce peu importe qu’ils aient des tendances haussières ou baissières. Les ETF sont également avantageux pour la finance car ils sont divers et ont un faible coût d’achat.

Les ETF sont divers et coutent moins chers

La grande diversité des ETF permet aux investisseurs de faire leur choix parmi un grand nombre de placements. Les investisseurs en bourse en plus de profiter de la diversité des ETF ont aussi la chance d’être exposés à plusieurs valeurs. Les coûts d’achat des trackers en gros sont ainsi faibles plus que les frais qu’engendrent les investissements individuels sur plusieurs actions. Les frais ayant un rapport avec les ETF sont plus faibles car on remarque l’absence de droit d’entrée ou de soties ainsi que l’absence de frais de courtage et de gestion.

Les ETF offrent un large choix d’investissement

Accordant des dividendes, les trackers mettent à la disposition des investisseurs un large choix d’investissement afin de leur permettre de diversifier leur placement. Vous ainsi accès à un portefeuille qui contient des titres français ou étrangers, qui représentent un marché ou un secteur d’activité. La cotation en continu des fonds vous permet de les acheter ou de les revendre à tout moment.