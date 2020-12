Deux étapes faciles pour promener votre chien en laisse.

Les promenades font partie des meilleurs moments amusants que vous puissiez offrir à vos chiens. Cependant, pour de nombreux propriétaires de chiens, promener leur chien peut être assez difficile et stressant, car les chiens, en particulier les jeunes, sont aventureux et aiment explorer. Ce qui les conduit souvent à prendre constamment de l’avance ou à prendre du retard. Heureusement, avec un peu de patience et de constance, vous pouvez y parvenir. Voici deux étapes pour rendre ces moments de liaison plus agréables pour vous et votre compagnon canin.

Trouvez la bonne friandise

La première chose à faire est de trouver la friandise préférée de votre chien. Pour en savoir plus sur les marques de friandises, veuillez lire le site .

Par ailleurs, commencez à la maison à vous entraîner à marcher en laisse libre à l’intérieur. Faites-le promener dans votre maison et entraînez-le à marcher à vos côtés en le récompensant avec sa friandise préférée à chaque pas.

Étape2: Allez dehors

Allez dehors, dans un endroit calme une fois que vous avez réussi à garder son attention lorsque vous vous promenez à l’intérieur. Une fois à l’extérieur, répétez la même routine que vous avez pratiquée à l’intérieur. Ensuite après qu’il ne marche constamment à vos côtés dans un endroit calme, vous devriez être prêt à essayer de vous promener régulièrement à l’extérieur ! Si votre chien court devant vous pendant votre promenade, arrêtez simplement d’avancer et maintenez votre position jusqu’à ce qu’il se réengage avec vous. Si cela prend plus de 10 secondes, essayez de faire des bruits amusants et accroupissez-vous. La clé est de montrer à votre chien que vous êtes plus amusant que ce qu’il tire ou renifle sur le sol. Une fois qu’il se réengage avec vous, récompensez-le avec plusieurs friandises et continuez à avancer, en donnant plus de récompenses à chaque pas. Enfin, l’utilisation d’un harnais d’accrochage avant aidera à contrôler un chien turbulent ! N’oubliez pas d’apporter ses friandises avec vous chaque fois que vous sortez ! Même juste pour une petite pause pot. Vous voulez encourager une bonne marche en laisse aussi souvent que possible. Plus vous êtes cohérent, mieux votre chien comprendra ce que vous attendez de lui.