Des lieux peu connus mais superbes en Allemagne

L'Allemagne est un très grand pays d'Europe qui attire annuellement de nombreux visiteurs. Mais pour la plupart, quand on parle d'endroits magnifiques en Allemagne, ils ne pensent qu'aux merveilles de Berlin, l'Oktoberfest de Munich, l'Heidelberg... Mais hélas, l'Allemagne ne se résume pas qu'à tout ça: il y a d'autres endroits magnifiques que vous ignorez et classés même Patrimoine Mondial de l'UNESCO. Venez découvrir certains parmi eux.

Wurtzbourg

Magnifique ville située entre Nuremberg et Francfort, Wurtzbourg est sans doute l'une des jolies villes de Bavière. Une fois là-bas, vous pourrez visiter "La Résidence", son incroyable palais baroque. La ville possède aussi une forteresse formidable: la forteresse de Marienberg du haut de laquelle vous admirerez le panorama captivant de cette ville entourée de vignes et traversée par la rivière de Main. Vous vous émerveillerez par ailleurs devant la beauté du Vieux Pont de Wurtzbourg et ses statues. La ville présente aussi un centre historique, des bâtiments anciens, des églises vieilles de nombreuses décennies et aussi des endroits fort accueillants tels que les cafés.

Château de Wartbourg

Situé en Thuringe dans la commune d'Eisenach, cette forteresse est un lieu vrailent magnifique. Elle tient sur un grand éperon rôcher, ce qui offre une vue panoramique sur les alentours verdoyants du Parc national de Hainich. Pour visiter l'intérieur du château, il faut comprendre l'Allemand, et la visite est d'ailleurs guidée. Néanmoins on n'y organise quotidiennement une visite guidée en anglais. Le château abrite un hôtel 5 étoiles: Romantik Hotel auf der Wartburg.

Brocken

On nomme ainsi le point culminant de Harz s'élevant à 1141m. C'est une montagne située dans le Saxe-Anhalt, au Parc National du Harz entre Hanovre et Leipzig. Vous pouvez y accéder par un train à vapeur prenant départ à la gare de Wernigerode et offrant un voyage formidable à travers la forêt. Voyager à bord de ses wagons réveillera en vous quelques souvenirs d'enfance. Vous serez baba devant les mouvements du train à travers les paysages de cette montagne.