Des astuces simples pour un nettoyage parfait de votre four.

Vous avez un four avec des saletés collées ici et là. Mais vous n'êtes pas fan des produits chimiques de nettoyage que les médias vous ressassent au quotidien. Alors comment faire? Ne paniquez pas, car il existe des astuces de grand-mère tellement banals que vous ne leur taillez pas d'importance, mais qui ont toujours fait preuve d'une grande efficacité. Venez à la découverte de quelques-uns de ces astuces.

Lavage des grilles avec de l'eau savonneuse

Le nettoyage commence toujours par l'intérieur et la première étape est l'extériorisation de la grille, puis son nettoyage. Mettez la grille dans votre évier et en vous servant du côté non abrasif d'une éponge classique, nettoyez-la proprement. En cas de persistance des saletés, on pourra recourir au côté rugueux de l'éponge ou à une brosse en nylon.

Dégraissage de l'intérieur avec la bicarbonate de soude

Faites une pâte molle de bicarbonate de soude avec 6 cuillères à soupe de la poudre et 2 cuillères à soupe d'eau. Appliquez cette pâte sur les parties graisseuses du four et laisser agir pendant au moins une dizaine d'heures. Une fois le délai expiré, frottez avec une éponge mouillée; les saletés adhérées disparaitront.

Du vinaigre blanc pour la porte

Ici, on fera un mélange de vinaigre blanc et de bicarbonate de soude. A l'aide d'un chiffon imbibé du mélange, nettoyez soigneusement la porte du four. N'oubliez pas de finir le nettoyage par un rinçage à l'eau claire.

Récurage avec du citron

Le citron est très prisé dans le nettoyage pour ses vertus antibactériennes et dégraissantes. Comment s'y prendre? Pressez 2 à 4 citrons dans un bol et récupérez le jus. Appliquez à l'aide d'une éponge une partie du jus sur les surfaces intérieures du four et déposez le bol et le reste du contenu dans le four. Chauffez à 250°C pendant 30 minutes, et nettoyez après.