Demande ESTA : Que faut-il retenir ?

Chaque année de millions de touristes font une demande de visa américain afin de visiter ce pays extraordinaire. Pour permettre à un plus grand nombre d’accéder à leur territoire sans une longue procédure, la demande ESTA a été instituée. Découvrez dans cet article les informations importantes sur cette demande.

L’autorisation ESTA : Qui doit en faire la demande ?

Aux États-Unis, le gouvernement a mis en place la demande Esta États-Unis qui vise en premier lieu à simplifier le travail des services des douanes et de l’immigration de ce pays. En effet, de millions de touristes font une demande de visa pour ce pays, ce qui rend plus fastidieuses les opérations de traitement des demandes par agents s’occupant de ce service. Afin de permettre aux ressortissants du Visa Waiver Program d’avoir une approbation d’entrée en sol américain plus rapidement, l’autorisation ESTA a été instituée. Seuls les ressortissants des pays signataires de ce programme ont le droit de faire cette demande. Ce programme vise également à renforcer le niveau de sécurité intérieure afin d’examiner le profil des personnes entrant sur leur territoire.

Quel que soit votre mode de transport pour les USA, l’autorisation ESTA est obligatoire si vous êtes éligible au programme. Même les enfants de bas âge ont le devoir d’avoir cette autorisation avant de fouler le sol américain. Avec cette autorisation vous n’avez plus besoin à votre arrivée de remplir la fiche verte I-94W, mais vous remplirez toujours la déclaration de douane bleue.

Avantage de l’autorisation ESTA

La demande ESTA est rapide et fiable, elle se substitue à la demande de visa touristique. Cette autorisation ESTA valide pour deux ans vous donne la possibilité de voyager à plusieurs reprises sur le sol américain durant sa période de validité.

Cependant, l’autorisation ne tient pas lieu de visa américain, car elle ne remplit pas toutes les exigences légales. Si vous possédez déjà un visa américain valide, vous n’êtes pas dans l’obligation de demander une autorisation ESTA. Sauf si vous ne voyagez pas aux États-Unis dans l’objectif indiqué lorsque ce visa a été obtenu. De la même manière qu’un visa valide ne garantit pas l’admission aux États-Unis, l’autorisation ESTA ne garantit pas de même une admission aux États-Unis. Avec cette autorisation, vous ne devez pas dépasser 3 mois sur le territoire américain au risque de donner l’impression à l’agent du CBP que vous désirez vous installer là-bas. Aussi, un laps de temps doit s’écouler à chaque voyage.