Concevoir un enfant de façon naturelle est un processus qui demande la réunion d'un certain nombre de conditions. Le délai pour la conception est d'autant plus long qu'on ne saurait imaginer. Que faire lorsque la grossesse ne vient pas vite ? Comment tomber enceinte rapidement ? Pourquoi est-ce si lent de pousser du ventre ? Explications et recommandations dans la suite de cet article !

Fonctionnement de l'ovulation et fécondation

Avoir des rapports sexuels vaginaux durant la période ovulatoire chez la femme est synonyme d'un début de grossesse naturellement engendrée. L'union entre un spermatozoïde et un ovule (la fécondation) est une opération qui se produit autour du 14e jour après les règles. Ce phénomène concorde à la sortie d'un ovule par l'un des ovaires. En outre, il faut comprendre que la durée et la longueur des cycles menstruels varient d'une femme à une autre. Vous devez noter toutefois qu'il est assez difficile de connaître avec précision la période de l'ovulation. Si nous prenons par exemple un cycle menstruel de 28 jours, le jour de fertilisation peut être entre le 8e jour et le 15e jour. Faire l'amour fréquemment durant cette période augmentera vos chances de vite tomber enceinte (Rejoignez ce lien pour en savoir plus à ce propos). La grossesse se manifeste tout de même par la présence de plusieurs symptômes (vomissement par exemple) et aussi par l'absence des règles.

Calculer sa date d'ovulation facilement

Après avoir mis fin aux pilules ou toute autre forme de stérilisation comme les implants, ou le stérilet, vous pouvez ensuite tomber facilement enceinte. En effet, la pilule est un contraceptif hormonal qui a pour effet d'empêcher l'ovulation d'avoir lieu et de mettre en veille le cycle menstruel de la femme. L'arrêt de l'une de ces méthodes de contraception ne veut pas dire que la fécondation sera en même temps possible. Il faut comprendre quand même qu'il n'y a pas une période précise pour la reprise de l'ovulation après la mise à pied des moyens de contraception. Ce délai peut aller de quelques semaines à quelques mois, selon chaque femme.