comment se présente Jérusalem ?

C’est les vacances ! Avez-vous envie de passer de bons moments, de découvrir de nouveaux horizons, faire de nouvelles rencontres ? Jérusalem est le lieu par excellence pour réaliser vos souhaits. Découvrez dans cet article les merveilleuses expériences qu’offrent Jérusalem.

Le Mont des Oliviers

La colline du Mont des Oliviers fait partie des collines les plus sacrées de Jérusalem. visitez d'autres sites pour en savoir plus. Située à l’est de Jérusalem, elle est couverte de monuments religieux tels que la basilique de Gethsémani, basilique où Jésus aurait prié. On y retrouve également le plus ancien cimetière juif. Vous pouvez également observer les quatre quartiers historiques de Jérusalem depuis le sommet du Mont des Oliviers. Faites un tour au Mont des Oliviers vous ne serez pas déçus.

Le Mur des lamentations

Pour la petite histoire le mur des lamentations est une partie de soutènement du second temple juif qui a été détruit. Il fait partie des sites les plus visités à Jérusalem. Des milliers de personnes s’y rendent pour prier et implorer la miséricorde du père tout puissant. En effet, ce lieu est très proche du temple de salomon, endroit qui aurait abrité l’Arche d’Alliance. Ce qui fait de lui un lieu très saint.Si vous êtes adeptes du christianisme le Mur des lamentations est le lieu idéal pour vous recueillir.

Église du Saint-Sepulcre

Selon le Nouveau Testament cette église abrite le tombeau du christ. C’est à dire que cette église contient le sépulcre où l’on a déposé le corps de Jesus après sa mort sur la Croix. Elle a été construite pendant le quatrième siècle .La visite de cette magnifique église vous permet de découvrir des histoires qui datent de plusieurs siècles en arrières.

Vous pouvez également visiter le calvaire, et les deux chambres des Édicules. Pour les chrétiens ce site est un lieu approprié. Vous découvrirez le tombeau et la pierre de l’Ange qui se situent dans les chambres des Édicules. De plus, vous pouvez assister aux messes qui ont lieu quotidiennement sur le site.