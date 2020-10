Les vergetures sont des marques qui apparaissent sur la poitrine, les fesses, les hanchent, les cuisses des hommes et des femmes. Ces marques qui très souvent nous embêtent sont dues à une distension brutale de la peau. Quelles sont les sortes de vergetures qui existent et quand apparaissent-elles ? Comment d’en débarrasser ?

Quand apparaissent les vergetures ?

Les vergetures s’implantent dans le derme et donnent à ce dernier moins de fermeté. On en distingue deux catégories à savoir : les vergetures immatures et les vergetures matures. Elles sont dites immatures lorsqu’elles sont de couleur rouge ou violettes et matures lorsqu’elles sont blanches.

Les vergetures peuvent apparaitre à n’importe quel moment sur la peau des hommes et des femmes. En effet, elles peuvent apparaitre lors de l’adolescence chez les hommes comme chez les femmes. Elles apparaissent lorsque vous prenez du poids ou que votre masse musculaire augmente rapidement.

Comment se débarrasser des vergetures ?

Aujourd’hui, il existe des traitements naturels ou non vous permettant de lutter efficacement contre les vergetures. Pour éviter d’avoir des vergetures, vous devez :

Vous hydrater plus souvent pour permettre à votre peau d’être plus souple ;

Appliquer sur votre peau des crèmes très hydratantes ;

Gommer au moins une fois par semaine votre peau pour la rendre plus apte à la pénétration des crèmes hydratantes ;

Masser vous quotidiennement les parties sensibles de votre corps en utilisant des crèmes anti vergeture ;

Ne vous inquiétez pas si malgré vos mesures préventives vous remarquez des vergetures sur votre peau. Il existe plusieurs traitements pouvant atténuer ces marques. En effet, vous pouvez redonner à votre peau son élasticité en utilisant les fameuses crèmes miraculeuses. Aussi, vous pouvez gommer vos vergetures en utilisant des lasers.

En bref, les vergetures sont des marques qui apparaissent sur votre corps à l’improviste. Heureusement, il existe plusieurs traitements qui sont à la portée de tous.