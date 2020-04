Comment rechercher une fuite d’eau au gaz traceur ?

Vous avez des problèmes de dégâts d’eau dans votre habitation, et vous cherchez comment le résoudre ? Alors il existe une solution rapide à votre portée pour vous permettre de rechercher et de remédier à cette fuite. Il s’agit de la détection au gaz traceur. Mais comment fonctionne-t-elle ?

Les deux méthodes de détection de fuite d’eau au gaz traceur

Plusieurs méthodes permettent de détecter une fuite d’eau, il faut continuer à lire ce texte pour plus d’informations. Les plus classiques sont souvent difficiles à réaliser et ne garantissent pas toujours un résultat efficace. Il existe un outil qui permet de rechercher plus efficacement une fuite d’eau, le gaz traceur. L’utilisation du gaz est une méthode qui consiste à vider la canalisation de toute l’eau qu’elle contient. Ensuite d’injecter le gaz par un bout. Cette injection peut durer 2 à 3 Heures et ceci en fonction de la taille du réseau de canalisation. Deux méthodes permettent de faire la recherche de fuite par gaz. Il s’agit de l’utilisation de gaz pur et de l’eau gazeuse. La première méthode qu’est l’usage de gaz pur consiste à injecter du gaz par l’extrémité du conduit après avoir vidé l’eau contenue dans la canalisation. La gaz introduit sera mis sous basse pression pour trouver une fuite et sortira par des orifices. Dans le second cas la conduite est en connexion avec un courant d’eau. Le gaz y sera donc injecté pour le conduire vers le point de renfilage. Et des cette façon la fuite est détectée.

Comment le gaz traceur détecte une fuite d’eau ?

D’abord il faut noter que le mélange de gaz est une combinaison sans danger d’hydrogène à 5% et est ininflammable. C’est un mélange non toxique et non corrosif. Par la moindre fuite il se répand rapidement dans l’objet à tester. Le mélange d’hydrogène gazeux est pénétré dans le tuyau où la fuite est suspectée. Lorsque vous remarquez une augmentation de la concentration de gaz est détectée alors les capteurs acoustiques se déclenchent et indiquent qu’il y a tel ou tel endroit une fuite.