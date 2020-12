Comment protéger vos voitures ?

Garer votre voiture dans un garage est la meilleure façon de la protéger de Dame Nature. Si vous n'avez pas de garage, une housse de voiture ou une bâche sont de bonnes alternatives.

Housse de voiture vs Bâches

La bâche utilitaire typique de quincaillerie est en plastique et n'est en fait qu'une feuille imperméable. Leurs épaisseurs déterminent généralement leur durée de vie à l'extérieur, exposées aux éléments, en particulier au soleil, dont les rayons ultraviolets dégradent tout ce qu'ils touchent.

Par ailleurs, les bâches ne s’adaptent pas bien au véhicule et ne sont pas aérées.

Par contre, les housses de voiture se replient lorsqu’elles ne sont pas utilisées. Elles sont disponibles dans des variantes intérieures et extérieures et s’adaptent mieux à votre véhicule que les bâches. Les housses de voiture universelles sont d’une taille unique, ce qui n’est peut-être pas beaucoup mieux qu’une bâche. Les housses de voiture prêtes à l’emploi sont montées un peu plus près de votre véhicule, de sorte que cette housse de camion ne conviendrait pas très bien à votre berline. Un meilleur ajustement réduit le battement du vent et peut empêcher la poussière et la saleté de rayer votre peinture. Enfin, les housses de voiture sur mesure sont la combinaison sur mesure. Parce qu’ils s’adaptent mieux, les housses de voiture personnalisées éliminent pratiquement les battements et les déplacements, évitant ainsi les dommages à la peinture.

Autres options

D’autres options de couverture de voiture offrent encore plus de protection. Les bulles de voiture vous obligent à fermer votre voiture dans une bulle, puis à la gonfler avec de l’air. Le ventilateur offre une excellente circulation d’air pour éviter les problèmes d’humidité et la bulle gonflée ne touche jamais votre voiture, offrant même une certaine protection contre les tempêtes. Les abris de voiture portables sont une autre excellente option, car ils ne touchent pas la voiture, mais les types de bâche finiront par succomber aux dommages causés par les ultraviolets. Les abris de voiture sont cependant les options de couverture de voiture les moins portables.