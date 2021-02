Comment planifier une cuisine sans obstacles? 3 conseils

Les cuisines sans barrières permettent aux personnes handicapées physiques d'avoir un espace de rangement facilement accessible et de travailler de manière autonome. Ce faisant, les exigences individuelles doivent être soigneusement respectées - pour les armoires, les appareils et l'ameublement de la salle à manger. De quoi devez-vous tenir compte lors de la planification d'une cuisine sans obstacle et quelles sont les options de financement disponibles?

Astuce 1: adaptez la cuisine aux besoins de l'utilisateur

Les personnes physiquement handicapées rencontrent souvent des problèmes dans la vie de tous les jours et dépendent souvent d'une aide extérieure, en particulier dans la cuisine. Une cuisine sans barrières supprime les éventuels obstacles et soutient les personnes handicapées dans leur indépendance. En fonction du type et de la gravité de la déficience physique, il existe différentes solutions de cuisine ergonomiquement adaptées à l'utilisateur en termes de mobilier et d’aménagement.

Astuce 2: assurez-vous d'avoir suffisamment de liberté de mouvement

L'accessibilité signifie toujours avoir une liberté de mouvement suffisante. Pour garantir cela, certaines mesures doivent être prises et les dégagements doivent être maintenus.

Une cuisine accessible aux handicapés doit répondre à ces exigences:

Pour pouvoir entrer dans une cuisine sans obstacle, un accès sans seuil et une largeur de porte de 80 cm, 90 cm sont nécessaires pour les utilisateurs de fauteuils roulants.

Dans la cuisine, la zone de mouvement doit être respectée selon DIN 18040-2 d'au moins 120 x 120 cm.

Un utilisateur de fauteuil roulant a besoin d'un plus grand espace de manœuvre d'un espace minimum de 150 x 150 cm entre et devant les meubles, portes ou fenêtres afin de pouvoir entrer dans la cuisine confortablement et sans restriction.

Le sol doit être antidérapant et ne doit pas être chargé électro-statiquement.

Astuce 3: Économisez intelligemment avec des mesures de rénovation subventionnées

Une nouvelle cuisine est toujours un gros investissement, celui qui achète une cuisine sans obstacles doit généralement investir un peu plus que d'habitude. Le prix de la cuisine dépend de la taille, de l'équipement et de la forme. Les fabricants proposent désormais des cuisines standardisées et sans obstacles, mais des modifications individuelles sont souvent nécessaires. Prix ​​indicatif approximatif pour l'orientation: à partir de 9000 euros (frais de montage compris), une cuisine sans barrières avec des appareils accessibles aux fauteuils roulants et adaptés aux besoins est disponible en moyenne. Si vous ne souhaitez pas acheter une nouvelle cuisine, mais souhaitez simplement convertir l’ancienne pour la rendre accessible, vous pouvez économiser des coûts importants.