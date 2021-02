Comment garantir la sécurité de vos employés et vos biens au sein de l’entreprise ?

Plusieurs normes et arrêtés ont été établis pour contraindre les employeurs à assurer la sécurité de leurs employés. La plupart de ces normes et arrêtés sont relatifs à l’installation de dispositifs anti-incendies et de sécurités afin d’affronter efficacement la survenue d’un malencontreux sinistre. Quelles politiques doivent mener les chefs d’entreprises pour assurer l’évacuation rapide et sécuritaire des occupants ?

Quelques normes anti-incendie établies pour la sécurité des biens et des personnes

Pour préserver la vie des citoyens et limiter les dégâts matériels après un sinistre, les autorités compétentes ont jugé primordial d'instaurer des règles et mesures à suivre pour le bien-être de tous. Les normes EN 179, EN 1125 et NF S61-937 sont trois normes en vigueur qui assurent la protection des biens et des personnes.

Norme EN 179

La première norme est relative à la fermeture des issues de secours. Pour la sécurité des personnes, elle exige que les issues de secours doivent fonctionner entre -10 °C et +60 °C. En plus, les fermetures d’urgence doivent être équipées d’un bouton, d’une clé ou d’une béquille en forme de U.

Norme EN 1125

La deuxième norme aborde l’installation des serrures antipanique sur les issues de secours. Cette norme recommande une clé, un cylindre, une béquille ou un bouton comme organe extérieur. La force à exercer sur l’organe extérieur pour la déclencher doit être inférieure à 80 N.

Norme NF S61-937

Enfin la norme NF S61-937 qui est plus axée sur les appareils actionnés de sécurité. Ces appareils sont classés suivant le compartimentage, le désenfumage et l’évacuation.

Que doivent faire les entreprises pour prévenir les sinistres ?

On ne se relève pas facilement quand on voit son empire partir en fumée. Pour cela, les entreprises doivent prendre la peine d’évaluer les risques et dangers auxquels les employés s’exposent, prévenir les maladies et accidents de travail.

Les entreprises doivent aussi former les employés en faisant régulièrement des exercices pour simuler des risques d’accidents et d’incidents. Elles doivent installer des dispositifs anti-incendie de haute qualité et fournir aux employés des équipements performants.