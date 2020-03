Les infiltrations d’eau ont des conséquences très fâcheuses non seulement sur la maison, mais aussi et surtout sur la santé des habitants. Il urge donc de faire sérieusement face à ce phénomène. Découvrez dans cet article comment finir définitivement avec les infiltrations d’eau.

Qu’est-ce que l’infiltration d’eau ?

On parle d'infiltration quand les eaux pluviales s'immiscent dans les parois de la maison ou au niveau de la toiture. Après avoir attaqué les murs par l'extérieur, l'eau pénètre progressivement vers l'intérieur. Les infiltrations d'eau se manifestent par la présence des moisissures, le pourrissement du bois. La prolifération des bactéries, les mauvaises odeurs, les salpêtres et bien d'autres sont les symptômes de ce phénomène. Les infiltrations ont de très sérieux inconvénients. Par exemple, lorsque l'humidité qu'il cause, touche les zones enterrées ou semi-enterrées du bâtiment (cave, sous-sol), les dégâts deviennent énormes. Le bâtiment peut facilement s'écrouler. Elles ont aussi de fâcheuses conséquences sur la santé des habitants de la maison.

Astuces pour finir définitivement avec les infiltrations d’eau

Lorsque vous constatez une certaine humidité inhabituelle dans votre maison, la première des choses est de repérer les points d’entrée. Le plus souvent, l’eau s’infiltre par le plafond, le bord des fenêtres, les façades, etc. C’est la preuve que vous avez désormais une toiture percée, une façade poreuse… Après ce diagnostic, cherchez maintenant à résoudre le problème. L’idéal est de rendre imperméables vos murs. Il existe des produits qui, projetés sur le mur extérieur, le rendent hydrofugé. Il est aussi recommandé de peindre vos murs avec une peinture anti-humidité. Des peintures du genre sont conçues pour lutter contre l’infiltration d’eau. Optez également pour un revêtement nouveau de votre façade. C’est même la meilleure façon de simultanément lutter contre le phénomène et donner à son habitation une apparence nouvelle. À vous de jouer !