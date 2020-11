Comment faire fonctionner l’application Raindar ?

Vous sortez et ne savez pas si vous devez prendre des précautions, face à une pluie inattendue ? Alors faites recours à l’application Raindar. Elle affichera les images radar Doppler animées sur votre carte Google. Mais comment fonctionne Raindar, est-elle complète ?

Qu’est-ce Raindar application ?

Raindar est une application météo gratuite pour Androïde, consultez le site pour plus d’informations. Elle appartient à la catégorie météo et a été développée par Gerrit Van Doorn. Cette application est recommandée aux pilotes, aux observateurs de la météo, aux plaisanciers, aux chauffeurs de camion, aux geeks de la météo, aux accords de la météo et aux motocyclistes. Raindar est un logiciel gratuit de la sous-catégorie Home &Hobby.

Comment marche-t-elle ?

Lorsque vous démarrez Raindar, l’application se connectera automatiquement sur votre emplacement, afin de vous permettre de savoir s’il y a des précipitations sur votre chemin. Raindar vous donne la météo du jour en un coup d’œil. Avec cette application, vous aurez des prévisions horaires et journalières de qualité, accompagnées du meilleur radar d’animation météo en temps réel, partout dans le monde. Une fois que le bouton de recherche est lancé sur votre téléphone, vous pourrez rechercher un peu partout dans le monde des emplacements. Raindar fonctionne hors de la boite, mais elle a de nombreuses options de configuration.

Quelles applications pouvant remplacer Raindar ?

AccuWeather

Dans le domaine des prévisions météo, AccuWeather est un site web numéro un. Il est basé en Amérique et le service privé se décline en une multitude de langues. L’application ne cesse de s’améliorer, pour conserver son leadership. Elle propose des widgets très simples, qui permettent d’avoir sous les yeux toutes les informations désirées. C’est l’une des meilleures applications météo. Son mode radar précis et basé sur des données exactes en temps réel, permet d’identifier les zones qui seront touchées par la pluie ou la neige.

Autres applications

Lorsque votre application Raindar est limitée ou ne vos satisfait pas, en dehors d’AccuWeather, vous pouvez utiliser la chaine météo, Radarscope, Wetter.com, StromEye ou encore YoWindow.