Ce qu’il faut savoir sur les yeux globuleux

Plusieurs problèmes de santé différents peuvent donner l'impression qu'un de vos yeux ou les deux sortent de leur orbite. Ce symptôme peut également vous empêcher de cligner des yeux. Vous pouvez le décrire comme un bombement des yeux. Les médecins appellent cela la proptose ou l'exophtalmie. Une action précoce est le meilleur moyen de protéger votre vision. Voici quelques raisons possibles pour lesquelles vos yeux peuvent gonfler et des moyens de traiter les problèmes qui en sont la cause.

Que sont les yeux globuleux ?

Le problème des yeux globuleux, ou exophtalmie, est une condition dans laquelle un ou les deux yeux commencent à se bomber ou à faire saillie. Le bombement peut entraîner une vision double. Dans de rares cas, le nerf optique peut être comprimé. Cela peut entraîner une perte de vision permanente si elle n'est pas rapidement traitée. Le lien du site Sursly vous permettra d’en savoir plus.

Si vous remarquez que vos yeux sont bombés ou saillants, même si vous n'êtes pas certain que ce soit le cas, consultez un médecin. Les problèmes de vision permanents peuvent généralement être évités si vous êtes prompt à consulter un médecin pour une exophtalmie.

Les causes des yeux globuleux

La cause principale des yeux globuleux est l'ophtalmopathie de Graves, également connue sous le nom de maladie oculaire de la thyroïde. Cette maladie touche une personne sur trois qui souffre d'un excès de thyroïde. Elle est plus fréquente chez les femmes d'âge moyen et les fumeurs. La maladie oculaire de la thyroïde amène le système immunitaire à attaquer le tissu graisseux et les muscles autour de l'œil.

Cela provoque ensuite une inflammation, qui conduit au renflement caractéristique. Dans certains cas, une personne ayant une glande thyroïde peu active peut connaître un problème similaire. Il est rare qu'une personne ayant une glande thyroïde normale soit atteinte d'une maladie oculaire de la thyroïde, mais c'est possible. D'autres affections, sans lien avec la maladie oculaire de la thyroïde, peuvent provoquer une exophtalmie. On peut citer :

Lésion oculaire

Anomalies des vaisseaux sanguins dans l'œil

Infection du tissu de l'orbite

Saignement derrière l'œil

Les tumeurs cancéreuses près de l'œil

Les nouveau-nés, qui ont des orbites moins profondes, peuvent également présenter une exophtalmie.

Traitement de l'exophtalmie

Le traitement correct de l'exophtalmie dépend de la cause. Quelle que soit la cause, vous devez d'abord consulter un médecin. Celui-ci vous aidera ensuite à déterminer la nature du problème. Le traitement initial de la cause la plus fréquente de l'exophtalmie, la maladie oculaire de la thyroïde, consiste à corriger vos taux d'hormones thyroïdiennes. Les médicaments peuvent empêcher votre problème de s'aggraver, mais ils ne résoudront pas toujours vos symptômes oculaires.