Ce qu’il faut savoir sur les sites de téléchargement : zone téléchargement, RARBG, CPasBien…

Sur le net nombreux sont ces sites qui permettent de télécharger des films et des séries et qui permettent de visualiser des documentaires ou des dessins animés. Il en est de même pour la musique. Certains sont gratuits d’autres payants. Mais très peu sont ces sites qui offrent leurs services en toute légalité. Voici la liste de quelques meilleurs sites de téléchargement et de streaming en toute légalité.

Quand est-ce que le téléchargement illégal ou légal ?

Le téléchargement est dit légal lorsque la pratique est autorisée par l’auteur de l’œuvre. En revanche il est illégal lorsque le fichier n’est pas libre de droits visitez le site pour plus d’informations. Il faut aussi retenir par ailleurs que lorsque le téléchargement est illégal, l’internaute encourt des sanctions plus ou moins conséquentes

Les sites de téléchargement légaux

CPasBien

CPasBien est encore là avec une meilleure interface et dans un design unique. Il offre des torrents à couper le souffle. Très longtemps le site CPasBiena a été le meilleur et il a gardé cette position de site numéro 1 dans le domaine. C’est un site rapide et toujours à jours qui permet aux internautes de télécharger des séries et es films les plus populaires. Avec ce site vous n’avez pas besoin de vous inscrire avant satisfaire vos envies.

Zone téléchargement

Zone téléchargement est un site qui progresse depuis quelques années. C’est un nouveau site de torrent français qui offre des films, des documentaires, des ebooks, des séries, des logiciels, des musiques des jeux et bandes dessinées pour les petits. C’est un site qui occupe une importante place avec un rang Alexa assez important sur le plan mondial et en France plus précisément. Il offre une bonne expérience utilisateur.

RARBG

Après plusieurs années ce site reste constant. C’est un site en anglais qui offre une navigation rapide et bien organisée. Pour les vrais connaisseurs du Peer to Peer ce site est l’un des meilleurs sur la toile. Ses fichiers sont de très bonne qualité avec plein de film en HD. Non seulement ce site vous permet de télécharger des logiciels mais il est également bon pour le téléchargement des films en version originale. C’est l’endroit idéal pour télécharger tout ce dont vous avez besoin en version original et ce de façon légale.