Blockchain : vous comprenez déjà comment ça marche ?

Qu'est-ce que la blockchain et quel impact a-t-elle sur votre secteur et votre propre travail ? Vous avez peut-être entendu parler de la blockchain comme de la technologie derrière les crypto-monnaies comme Bitcoin, mais que pouvez-vous faire avec la blockchain vous-même ? Apprenez tout à ce sujet.

Qu'est-ce que la blockchain ?

En traduction libre de l'anglais, Blockchain est une "chaîne de blocs". Cette séquence de blocs de données contenant les transactions du réseau Bitcoin est immuable et 100% transparente. La blockchain est importante pour garantir que personne ne puisse tricher, rendant chaque pièce traçable dès le moment de sa création. Pour obtenir plus d'informations, elle fonctionne comme un grand livre public, dans lequel toutes les transactions sont enregistrées, rapidement et en toute sécurité. La grande innovation de la blockchain était de stocker les données de manière séquentielle, mais sans avoir besoin d'une entité coordonnant le processus. Les utilisateurs du réseau peuvent vérifier de manière simple et pratiquement sans frais si les règles sont respectées. Contrairement aux réseaux privés, la blockchain permet aux données d'être partagées par tout le monde sans autorisation. Les incitations du réseau sont conçues pour que les attaquants consomment beaucoup d'énergie, tandis que le travail des utilisateurs pour protéger le réseau et valider les transactions est minime.

Comment fonctionne la blockchain ?

La blockchain ordonne des blocs d'informations dans une chaîne séquentielle et s'appelait à l'origine la chaîne temporelle. Il est important de s'assurer que personne ne puisse frauder les transactions, car les soldes de chaque adresse dépendent des transactions passées. Contrairement à un compte bancaire, dans lequel une base de données stocke les soldes et peut même effacer l'historique de périodes plus longues, la blockchain n'enregistre que les mouvements. Pour calculer le solde, vous devez parcourir tout l'historique du réseau, en suivant les transactions depuis l'émission de chaque devise. La beauté de l'entreprise est que cette validation est rapide, consomme très peu d'énergie et est stockée dans chacun des utilisateurs exécutant le logiciel de réseau Bitcoin. Un nouveau bloc est généré toutes les 10 minutes en moyenne et la compétition pour miner le suivant commence dès qu'une solution valable pour le bloc précédent est annoncée.