Bien préparer sa retraite

Après des années de travail, vous prévoyez de prendre votre retraite dans les dix prochaines années ? En prenant ces mesures dès maintenant, vous pourriez renforcer votre portefeuille à l’approche de la date prévue de votre départ à la retraite et vivre heureux.

Investissez

Beaucoup se détournent des actions pour réduire les risques, mais la croissance que les actions peuvent apporter est toujours importante à ce stade de votre vie. Prévoyez de conserver un bon mélange d’actions et d’autres actifs qui correspond à votre tolérance au risque et à vos besoins de liquidité. Suivez ce lien https://www.devistroisiemepilier.ch/ pour plus d’informations sur le sujet.

Réduisez votre dette

Accélérez vos paiements hypothécaires afin que votre prêt soit remboursé avant votre retraite. Pour limiter les dettes de carte de crédit, essayez de payer en liquide les achats importants. En limitant vos dettes, vous contribuez à la minimisation du montant de vos revenus de retraite qui seront consacrés aux paiements des intérêts.

Estimez vos revenus à la retraite

Estimez vos revenus prévisibles qui proviennent de sources telles que la sécurité sociale et les pensions d’employeur. Le reste de vos fonds de retraite devra probablement provenir de vos comptes d’épargne, de votre salaire et surtout de vos investissements.

Estimez toutes vos dépenses de retraite

Pendant la retraite, certaines dépenses, telles que les soins de santé, sont plus élevées plus tard dans la vie, tandis que d’autres, comme les frais de déplacement ou d’habillement, peuvent diminuer. Vos dépenses dépendront de votre style de vie pendant votre retraite. Si vous envisagez faire beaucoup voyager par exemple, vos coûts prévus pourraient même être plus élevés qu’ils ne le sont actuellement, alors que vous travaillez encore.

Prévoyez où vivre

Le lieu de votre retraite influencerait beaucoup vos dépenses. Si vous avez un appartement qui implique assez de frais, prévoyez de la quitter pour une maison beaucoup moins chère. Cela permettra de réduire vos dépenses et de concentrer vos dépenses sur autres choses.